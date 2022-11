OM Mercato : Un premier départ se profile déjà à Marseille !

Publié par Timothée Jean le 07 novembre 2022 à 20:07

En proie à des difficultés économiques, l’ OM envisage de dégraisser son effectif cet hiver. Le club pourrait acter une belle vente au milieu.

OM Mercato : Après Gerson, un autre milieu sur le départ

À l’approche de la Coupe du Monde au Qatar, les dossiers chauds sont nombreux sur le bureau de Pablo Longoria. Le président de l’ OM travaille en coulisse sur l’arrivée de nouvelles recrues qui viendront étoffer l’effectif mis à la disposition d’Igor Tudor lors du mercato hivernal. Toutefois, l’état-major de l'Olympique de Marseille est également très actif dans le sens des départs. L’Équipe révélait même récemment que les dirigeants marseillais ont déjà placé plusieurs joueurs sur la liste des partants.

Agacé par son manque de temps de jeu depuis l’entame de la saison, Gerson fait partie de cette catégorique. Son père et agent, Marcao, a dernièrement affiché sa volonté de trouver un nouveau club pour son fils dès l’ouverture du mercato hivernal. Et du côté de son côté, la direction de l’ OM ne semble pas vraiment opposée à son départ, à condition de toucher un joli chèque sur son transfert. Néanmoins, Gerson n’est pas le seul milieu de terrain de l’OM susceptible de s’en aller en janvier. Pape Gueye figure lui aussi sur cette liste.

L’international sénégalais réalise une saison mitigée sous le maillot marseillais. Il n’entre pas complètement dans les plans d’Igor Tudor et aurait perdu la confiance des dirigeants de l’OM. Ces derniers touchent d’ailleurs au but pour son départ. Des clubs de Premier League, tels que Southampton et Leeds United, souhaiteraient boucler sa signature en janvier 2023.

Une information confirmée par Fabrizio Romano. « Il y a des clubs en Angleterre et en France qui suivent Gueye . Pour le moment, il n'y a toujours pas de négociations avancées avec aucun club, la situation est calme, mais je suis sûr que nous devrons garder un œil sur lui en 2023 », a déclaré le journaliste italien dans des propos rapportés par Caughtoffside. Poussé vers la sortie, Pape Gueye pourrait donc rebondir en Angleterre dans les mois à venir. Quoi qu’il en soit, peu importe sa future destination, le champion d’Afrique en titre devrait incarner une opération financière intéressante pour l’ OM.