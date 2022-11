PSG : La réaction réaliste de l’entraîneur du Bayern après le tirage

Publié par JEAN-LUC D le 07 novembre 2022 à 23:13

Julian Nagelsmann, coach du Bayern Munich, a livré ses sentiments sur le huitième de finale de la Ligue des Champions, qui va opposer son équipe au PSG.

Après le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des Champions, effectué ce lundi à Nyon, en Suisse, au siège de l’UEFA, Julian Nagelsmann regrette que son équipe tombe sur le Paris Saint-Germain. Pour l’entraîneur du Bayern Munich, son équipe ne profite pas vraiment de sa première place en phase de poules parce que le PSG n’est pas le deuxième qu’il souhaitait tirer pour sa formation.

Nagelsmann sur le PSG : « on a hérité d'un adversaire compliqué »

Après la finale d’août 2020 et les quarts de finale en 2021, le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich se retrouvent une nouvelle fois en Ligue des Champions à l’étape des huitièmes de finale. Un tirage qui ne réjouit pas vraiment Julian Nagelsmann. Le technicien allemand ne s’estime pas véritablement récompensé de la première partie de compétition parfaite de ses hommes.

« On a hérité d'un adversaire compliqué. On avait déjà des adversaires redoutables dans la phase de groupes, on a fait premier du groupe, mais on n'a pas vraiment été récompensés de notre parfaite phase de groupes », a déclaré Nagelsmann au micro de Canal+, avant d’annoncer la couleur pour la double confrontation à venir.

« Mais Paris, qui a perdu la première place du groupe sur le dernier match, n'a pas non plus dû exulter en apprenant qu'il jouera contre nous. C'est un adversaire difficile, avec des joueurs de classe mondiale, mais le match est encore loin, entre-temps il y aura le Mondial. Mais c'est la Ligue des champions », a ajouté l’ancien entraîneur du RB Leipzig. Pour rappel, les matchs aller de ces huitièmes de finale auront lieu le 14 février prochain, tandis que le retour se déroulera le 7 mars.