OM Mercato : Gerson pourrait finalement faire son retour au Brésil

Annoncé vers le FC Séville depuis quelques semaines, Gerson, milieu de terrain de l' OM, pourrait finalement retourner au Brésil cet hiver.

Son nom risque d'agiter grandement le mercato hivernal de l'Olympique de Marseille. Gerson ne semble plus désirer par Igor Tudor et il est fort probable que le milieu de terrain brésilien, qui n'a pas été sélectionné pour la Coupe du Monde, quitte l' OM dès cet hiver. D'ailleurs, le FC Séville, et plus précisément Jorge Sampaoli aurait coché le nom du milieu marseillais dans le but de le faire venir en Andalousie cet hiver. Mais d'après les toutes dernières informations du journaliste brésilien Gabriel Reis, Gerson pourrait retourner du côté de Flamengo, là où il s'est révélé il y a deux ans.

Cependant, la somme fixée par Pablo Longoria pour lâcher le milieu brésilien est de 20 millions d'euros, et au vu des dernières apparitions de Gerson en Ligue 1, il semble peu probable que le club brésilien lâche une telle somme pour faire revenir son ancien protégé. Le FC Séville semble donc être le candidat favori pour le recrutement du milieu olympien, qui pourrait retrouver celui qui l'a fait exploser en fin de saison dernière, à savoir Jorge Sampaoli qui a toujours clamé son amour pour l'ancien joueur de Flamengo.

OM Mercato : Igor Tudor ne compte plus sur Gerson

Rentré en toute fin de match dimanche soir face à l' OL, Gerson a joué qu'une seule petite minute face aux Lyonnais et n'a plus été titulaire depuis le match à domicile face à l'AC Ajaccio lors de la défaite 2-1 des Marseillais au Vélodrome le 8 octobre dernier. Avec son entraîneur, le dialogue parait complêtement rompu entre les deux hommes, qui avaient déjà eu une grosse altercation lors de la préparation estivale, quelques jours seulement après l'arrivée du technicien croate sur le banc de l' OM.

Le 20 octobre dernier dans l'émission "Rothen s'enflamme" sur RMC, Pablo Longoria avait confirmé que Gerson traversait une période compliquée, mais qu'il croyait au potentiel de son joueur, en étant persuadé que celui-ci allait relever la tête et retrouver une place dans le onze d'Igor Tudor. Trois semaines sont passées depuis ces déclarations de Pablo Longoria, et l'avenir de Gerson sur la Canebière semble définitivement sceller, avec un transfert quasiment inévitable du milieu de terrain brésilien lors du prochain mercato hivernal.