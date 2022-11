FC Nantes : Un défenseur s’enflamme pour le choc face à la Juventus

Publié par Timothée Jean le 08 novembre 2022 à 18:45

Qualifié pour les 16es de finale de Ligue Europa, le FC Nantes croisera sur son chemin la Juventus. Fabien Centonze s’est exprimé sur cette confrontation.

Le tirage au sort des 16es de finale de la Ligue Europa a été effectué ce lundi à Nyon (Suisse) et il n'a pas été tendre avec le FC Nantes. Les Canaris ont hérité d’un cador européen. Ils seront opposés à la Juventus pour la suite de cette compétition européenne. Les hommes d’Antoine Kombouaré se déplaceront en Italie le 16 février 2023 avant de recevoir une semaine plus tard les Bianconeri au stade de la Beaujoire. Après ce tirage, les supporters nantais se sont immédiatement précipités sur la billetterie du club afin de réserver leurs tickets pour cette rencontre attendue.

FC Nantes : Fabien Centonze impatient d’affronter la Juventus

Si cette affiche fait saliver les fans, les joueurs du FCN attendent eux aussi ce rendez-vous avec impatience, à commencer par Fabien Centonze. Arrivé chez les Canaris en septembre dernier en tant que joker, le latéral droit français affiche une grande excitation à l’idée d’affronter la Juventus. Il assure que cette rencontre européenne sera le plus gros match de sa carrière. « On est tous super content et c’est ce qui pouvait arriver de mieux. Il y a un mois et demi de ça, j’étais en Ligue 2 et aujourd’hui, j'apprends que je vais jouer la Juve en Europa League. Il ne faut jamais baisser les bras, il faut toujours se battre et ça finit toujours par payer donc je suis très heureux », a-t-il déclaré dans des propos retranscrits par France Bleu.

Après une première tentative manquée cet été, le FC Nantes n’a pas renoncé à l’idée de s’attacher les services de Fabien Centonze en provenance du FC Metz, en Ligue 2. Un intérêt permanent qui a fini par payer. Car si les négociations entre la direction des Canaris et le club messin traînaient en longueur, la détermination de joueur à l'idée de rejoindre la Maison Jaune a fini par résoudre ses dirigeants à le céder. Il s’est engagé avec le FCN jusqu’en juin 2024 contre un chèque estimé à environ 4 millions d'euros. De la Ligue 2 à un 16e de finale en Ligue Europa face à la Juventus, l’ancien Messin vit un « rêve éveillé ».