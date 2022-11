Mercato OM : Bamba Dieng proche de la sortie, l’aveu de Longoria

Publié par Timothée Jean le 08 novembre 2022 à 19:45

Le président de l’ OM, Pablo Longoria, est revenu sur la situation de son jeune attaquant Bamba Dieng, qui a vécu un mercato estival très agité.

Depuis sa nomination en tant que président de club, Pablo Longoria s'active pour repositionner l’ OM à la place qu’il mérite parmi les tops clubs européens. Le dirigeant espagnol a surtout le mérite de tenter de très gros coups sur le marché des transferts, et c'est plutôt séduisant. Sous sa houlette, l’ OM a réalisé une campagne de recrutement sensationnelle cet été, en bouclant l’arrivée de 12 renforts de taille. En revanche, Pablo Longoria peine à séparer de certains joueurs. C’est notamment le cas de Bamba Dieng.

Mercato OM : L'aveu étonnant de Longoria sur le cas Bamba Dieng

Durant le dernier mercato estival, le jeune attaquant sénégalais était clairement poussé vers la porte de sortie, pas à cause de son niveau de jeu, mais plutôt en raison sa grosse cote sur le marché de transferts. Plusieurs clubs étrangers s’activaient en coulisse pour le recruter. Et si le joueur de 22 ans refusait dans un premier temps de quitter la Canebière, la direction marseillaise a exercé de nombreux coups de pression pour le convaincre de s’en aller.

Les dirigeants phocéens souhaitent impérativement le vendre cet été afin de toucher un joli chèque sur son transfert. Cette pression morale est d’ailleurs confirmée par Pablo Longoria. « Humainement, ce n'était facile pour personne. Quand tu es dans le mercato d'été avec un joueur qui est dans les radars des autres clubs, avec une possibilité de sortie, ce n'est pas facile au niveau mental pour le joueur. Mais ce n'est pas facile non plus pour le club », a reconnu le président marseillais dans un entretien accordé à Foot Mercato.

La direction de l’Olympique de Marseille souhaitait donc se débarrasser de son jeune joueur dans le but de renflouer ces caisses qui ne sont pas au beau fixe. Et poussé à bout par ses dirigeants, le jeune crack sénégalais a fini par craquer. Annoncé au FC Lorient, puis attendu à Leeds United, Bamba Dieng était d’accord pour rejoindre l’OGC Nice en échange d’un chèque de 12 millions d’euros.

L’affaire semblait même déjà conclue entre les différentes parties. Il a fallu un scénario rocambolesque lors de la dernière journée du mercato, et l'échec de sa visite médicale à Nice, pour que le joueur de 22 ans reste à l’ OM sans pour autant faire partie des plans d’Igor Tudor. Le champion d’Afrique en titre a cravaché avant de retrouver du temps de jeu sous les couleurs marseillaises. « À partir du moment où le joueur est revenu ici, la situation a changé radicalement. Le joueur a beaucoup progressé et la conséquence, c'est qu'il a récupéré une place dans l'effectif parce que la méritocratie est la chose la plus importante dans la vie », a ajouté Pablo Longoria, qui reconnait que ce dossier fut difficile à gérer.