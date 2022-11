Montpellier HSC : Un taulier du MHSC envoi un message avant Reims

Publié par Enzo Vidy le 10 novembre 2022 à 02:09

Après le match nul à Clermont dimanche dernier, un taulier du Montpellier HSC veut terminer sur une victoire face à Reims avant la trêve.

Le MHSC ne vit pas son meilleur début de saison, loin de là. Dimanche dernier, les Montpelliérains ont tout de même réussi à stopper leur triste de série de cinq défaites d'affilées, en ramenant un nul de Clermont (1-1). Cependant, les hommes de Romain Pitau n'ont pas vraiment rassuré sur cette rencontre, et auraient largement pu s'incliner si les Clermontois avaient été plus réalistes devant les buts de Bingourou Kamara. Le portier du MHSC a réalisé un grand match en arrêtant notamment un pénalty de Komnen Andric juste avant la pause.

Après la rencontre, Bingourou Kamara s'est exprimé au micro de Philippe Sers, et s'il estime être satisfait de ce point pris, il veut absolument finir sur une victoire avant la trêve internationale : "C’est un point qui fait du bien, il casse… il arrête cette spirale. Je pense que, dans notre situation, tous les points comptent, et j’espère que comme je l'ai déjà dit, on va bien bosser cette semaine et bien finir à la maison contre Reims"

Montpellier HSC : Un match décisif face à Reims

Dimanche à 15h, le Montpellier HSC reçoit le Stade de Reims à la Mosson. Face à une équipe invaincue depuis 6 matchs en championnat, les hommes de Romain Pitau devront se surpasser pour prendre les trois points qui leur feraient le plus grand bien. En revanche, une défaite pourrait condamner les Montpelliérains à passer la trêve au pied de la zone de relégation.

L'enjeu est donc de taille pour le MSHC, qui n'a plus gagné depuis le 17 septembre en Ligue 1. C'était face à Strasbourg à la Mosson sur le score de 2-1 pour les locaux.