Stade de Reims Mercato : Will Still bientôt fixé sur son sort

09 novembre 2022

Entraîneur intérimaire du Stade de Reims depuis le licenciement d'Oscar Garcia, Will Still devrait bientôt être fixé sur son avenir sur le banc de Reims.

Le Stade de Reims va bientôt prendre une décision concernant l'avenir de Will Still au sein du club. En effet, l'entraîneur intérimaire affiche une très belle forme en championnat avec le club champenois et pourrait rester à long terme sur le banc de Reims. Comme le révèle RMC Sport, Will Still aurait les faveurs des dirigeants grâce à ses belles performances en Ligue 1, lui qui reste sur 2 victoires et 2 matchs nuls sur les 4 derniers matchs. Le coach fait également l'unanimité dans le vestiaire, comme l'a expliqué le capitaine Yunis Abdelhamid.

Cependant, si le Stade de Reims veut conserver l'entraîneur belge de 30 ans sur son banc, le club devra toutefois payer une amende assez élevée. En effet, Will Still n'a pas le diplôme requis pour entraîner une telle équipe et les dirigeants devront donc s'acquitter de 25 000€ par match tant que le jeune coach n'aura pas terminé sa formation. Plusieurs solutions sont cependant envisagées par Reims pour éviter de payer cette somme assez importante.

Stade de Reims Mercato : Un entraîneur supplémentaire pour accompagner Will Still ?

Les dirigeants du Stade de Reims réfléchissent à la façon de faire de Will Still, leur entraîneur principal pour la saison 2022-2023. L'une des solutions évoquées par le club est de recruter un entraîneur ayant le diplôme nécessaire afin qu'il forme un binôme avec le Belge. Une solution qui n'est cependant pas parfaite puisque le club devra, quoi qu'il arrive, payer un salaire à ce potentiel coach.

Pour éviter cela, le Stade de Reims pourrait tenter de faire le forcing afin de retirer la sanction. Les dirigeants veulent jouer sur le fait que Will Still est actuellement en train de préparer son diplôme et est d'ores et déjà inscrit pour les prochaines sessions de validation. Le SDR espère avoir une dérogation pour maintenir le Belge sur le banc champenois.