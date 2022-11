Stade de Reims Mercato : Un cadre s'enflamme pour l'avenir de Still

Publié par Jules le 07 novembre 2022 à 11:05

De nouveau vainqueur avec le Stade de Reims ce week-end, Will Still a permis aux Champenois de s'éloigner encore un peu plus de la zone rouge.

Stade de Reims Mercato : Le capitaine veut que Will Still reste sur le banc

Avec une nouvelle victoire contre le FC Nantes ce week-end, Will Still valide un quatrième match consécutive sans la moindre défaite depuis qu'il a repris les rênes du Stade de Reims. Un bon bilan statistique qui permet au SDR de souffler puisqu'ils sont désormais à 5 points de la zone rouge. Un bol d'air qui fait du bien, et qui montre également que Will Still a les compétences pour mener cette équipe, comme l'a souligné Yunis Abdelhamid, capitaine des Rouge et Blanc.

"On était déjà proches de lui avant. Il a son caractère. On voyait ses compétences en tant qu’adjoint, on les voit désormais en tant que numéro 1. Si on nous demande, on aimerait que ça dure le plus longtemps possible, mais ce n’est pas nous les décideurs."

Pour le moment, rien n'est encore fixé pour l'avenir du technicien belge au Stade de Reims. Il faudra sans doute attendre la trêve internationale pour savoir qui sera le futur entraîneur du club, alors que plusieurs pistes, telles que Felice Mazzu, sont évoquées pour reprendre en main l'équipe rémoise. Le nom de Stéphane Dumont, actuel entraîneur de Guingamp, revient également avec insistance.

Will Still, plus rentable que Stéphane Dumont pour le Stade de Reims

Malgré les rumeurs concernant l'arrivée d'un nouvel entraîneur, Will Still a encore toutes ses chances de rester sur le banc du Stade de Reims. En effet, comme l'explique L'Équipe, cela coûterait moins cher de conserver le coach belge, plutôt que de recruter Stéphane Dumont à l'EAG. En effet, le quotidien sportif a calculé que si le SDR payait l'amende pour Will Still, cela s'élèverait à 575 000€ sur la saison.

Une somme sûrement moindre que celle que devrait débourser le Stade de Reims pour racheter la dernière année de contrat de Stéphane Dumont à l'En Avant Guingamp. Reste donc maintenant à savoir ce que décideront les dirigeants du SDR concernant le successeur d'Oscar Garcia.