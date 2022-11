PSG Mercato : Le Paris SG à la lutte avec le Real pour un crack brésilien

Publié par Thomas G. le 09 novembre 2022 à 16:09

Toujours en quête de renforts offensifs, le PSG pourrait frapper un joli coup en recrutant un crack brésilien aussi pisté par Chelsea et le Real Madrid.

Le Paris Saint-Germain est l’un des clubs les plus connus au Brésil. Une pluralité de joueurs de la Seleção ont porté les couleurs Rouge et Bleu du club de la capitale. Rai, Ronaldinho, Thiago Silva, Maxwell ou plus récemment Neymar et Marquinhos ont perpétué la longue histoire commune entre le PSG et le Brésil. Le Paris Saint-Germain pourrait attirer un nouveau grand talent brésilien dans les prochains mois et écrire un nouveau chapitre de cette idylle.

Selon les informations de Fabrizio Romano, le PSG est bien placé dans la course à la signature d’Endrick. Le jeune attaquant de Palmeiras affole les compteurs, à seulement 16 ans, et il est déjà considéré comme le futur de la sélection brésilienne. Sa technique, sa vélocité et son potentiel ont attiré les plus grands clubs européens qui sont venus aux nouvelles ces derniers mois. Fabrizio Romano précise que Chelsea, le Real Madrid et le PSG sont les clubs les mieux positionnés sur le dossier. Le Paris SG devra néanmoins trouver les bons arguments pour convaincre la pépite brésilienne de signer en France. Les Parisiens devront également lever la clause libératoire de 60 millions d’euros d’Endrick.

Le Paris Saint-Germain souhaite recruter un nouvel attaquant et Endrick est la piste numéro 1 du PSG. Les Parisiens ont entamé un rajeunissement de l’effectif depuis deux ans et cette stratégie va se poursuivre. Après Gianluigi Donnarumma (23 ans), Vitinha (22 ans), Nuno Mendes (20 ans) et Hugo Ekiktike (20 ans), c’est Endrick (16 ans) qui pourrait débarquer au Paris SG. En cas d’échec dans ce dossier, le PSG pourrait se tourner vers la pépite du Borussia Dortmund, Youssoufa Moukoko. L'international espoir allemand est en fin de contrat en juin prochain et le Paris Saint-Germain s'y intéresse.