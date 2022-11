OM : Officiel, un grand nom quitte l’Olympique de Marseille

Publié par Timothée Jean le 09 novembre 2022 à 18:39

L’information est désormais officielle ! L’ OM a décidé d’un commun accord de mettre un terme à son partenariat avec Cazoo à l’issue de la saison.

OM : Longoria officialise la fin du contrat avec Cazoo

En proie à de grandes difficultés économiques, Cazoo a entamé une liquidation ordonnée de ses activités en Allemagne, en Espagne, en Italie et en France. Cette décision concerne ainsi ses partenariats avec le SC Fribourg, Bologne, Valence, le LOSC, mais aussi l’ OM. La société britannique avait entamé des discussions avec l’Olympique de Marseile dans le but de rompre leur partenaire à l’amiable. Et après plusieurs semaines de négociations en coulisse, les différentes parties sont finalement parvenues à trouver un terrain d’entendre.

Via un communiqué publié sur son site internet, l'Olympique de Marseille a annoncé que le club et son principal sponsor maillot, Cazoo, ne poursuivront pas leur partenariat à l’issue de la saison en cours, le 30 juin 2023 plus précisément. « Après discussions, l’Olympique de Marseille et CAZOO, sponsor principal, ont décidé d’un commun accord de mettre fin à leur partenariat au 30 juin 2023. L’Olympique de Marseille remercie CAZOO pour son accompagnement au cours de la saison sportive 2022/2023 », a publié le club phocéen.

La marque britannique, devenue le partenaire de plusieurs clubs européens, a ainsi décidé de recentrer sa politique de sponsoring en raison de ses difficultés financières. Reste désormais à savoir si cette rupture de contrat aura des répercussions sur les ressources économiques de l’ OM. Pour l’heure, les finances du club phocéen ne sont pas au beau fixe. Et la terrible élimination de l'Olympique de Marseille en Ligue des champions n’a pas amélioré sa situation.

Toutefois, le départ de la marque britannique n’aura pas d’incidence majeure sur les finances du club. C’est du moins qu’avait récemment expliqué Pablo Longoria, le président de l’ OM. Le club phocéen devra ainsi trouver un nouveau sponsor maillot pour la prochaine saison. Aucun nom n’a encore filtré dans ce sens.