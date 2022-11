Mercato OM : Après Gerson, Marseille sur un coup en attaque

Publié par Ange A. le 10 novembre 2022 à 07:39

Alors qu’un retour de Gerson au Brésil est dans les tuyaux, l’ OM pourrait réaliser une belle affaire en récupérant un autre crack.

Un an et demi après son transfert à l’Olympique de Marseille, Gerson est un sérieux candidat au départ. Plus indispensable dans le système d’Igor Tudor, le milieu de terrain brésilien est sur le départ à l’ OM. Un retour à Flamengo, son ancien club, est évoqué. Selon les informations fournies par L’Équipe, ce retour au bercail va s’opérer cet hiver. Le quotidien a livré quelques détails du deal. Le journal croit savoir que l’international auriverde, non convoqué pour le Mondial, va signer pour cinq ans avec Flamengo.

Le coût total de l’opération devrait atteindre 20 millions d’euros. Mais la formation brésilienne ne devrait débourser que 13,5 millions pour rapatrier le joueur. La source révèle que les Olympiens avaient encore une ardoise de 6,5 millions à régler pour le transfert du Brésilien. Outre ce deal, le club phocéen pourrait profiter pour boucler une autre affaire. En quête d’un renfort offensif, le club provençal pourrait piocher un phénomène évoluant chez les Cariocas.

Mercato OM : Longoria de nouveau sur un crack de Flamengo ?

Selon Dominique Baillif, l’Olympique de Marseille peut tenter le coup avec Pedro Guilherme Abreu dos Santos « Pedro ». L’avant-centre de 25 ans totalise 29 réalisations et 10 passes décisives en 59 apparitions sur la saison 2021/2022. Il a notamment inscrit 12 buts et délivré deux offrandes lors de la campagne victorieuse en Copa Libertadores. Ses performances n’ont pas laissé Tite indifférent. L’international auriverde (2 sélections/1 but) a été sélectionné pour le Mondial au Qatar. Dans les colonnes du Phocéen, le spécialiste du football brésilien s’est enthousiasmé à l’idée d’un transfert de Pedro à l’ OM.

« C’est un vrai renard des surfaces. Il a vraiment survolé la saison, et il serait vraiment complémentaire d’un Alexis Sanchez. De plus, il n’a que 25 ans, et sa sélection pour la Coupe du monde lui donne encore plus de valeur, d’autant qu’elle est méritée. […] C’est un grand club, mais ils ont des besoins financiers », a indiqué le spécialiste. Reste à savoir si son appel sera suivi par Pablo Longoria.