Barça Mercato : Un grand attaquant veut rejoindre Barcelone

Publié par Jules le 10 novembre 2022 à 12:55

Le Barça, qui cherche à se renforcer pour retrouver son standing, pourrait bien frapper un très grand coup sur le prochain marché des transferts.

Le FC Barcelone veut se renforcer considérablement après la nouvelle déconvenue en Ligue des Champions cette saison. Pour cela, le Barça multiplie les pistes, notamment en attaque. Si Memphis Depay pourrait quitter la Catalogne au prochain mercato, les Blaugranas auraient déjà une idée pour le remplacer au plus vite, sans perdre en qualité.

Le Barça souhaiterait s'offrir Joao Félix, qui a du mal à réellement exploser à l'Atlético Madrid. Cependant, le FC Barcelone n'est pas seul sur ce dossier puisque le Paris Saint-Germain aimerait aussi faire venir le Portugais en France. Une bataille se prépare donc sur le marché des transferts entre les deux clubs, et il se pourrait bien que, de son côté, l'attaquant des Colchoneros ait déjà tranché pour son avenir.

Barça Mercato : Joao Félix souhaite rejoindre le FC Barcelone

Joao Félix, qui a du mal à montrer toute l'étendue de son talent sous les ordres de Diego Simeone à l'Atletico, veut trouver une porte de sortie pour pouvoir poursuivre sa progression. Ces derniers jours, deux clubs sont annoncés à la lutte, le Barça et le PSG. Néanmoins, selon le journal OK Diario, Joao Félix souhaiterait davantage rejoindre la Catalogne, même son agent, Jorge Mendes, privilégie une arrivée dans la capitale française lors du prochain mercato.

Pour Joao Félix, une arrivée au Barça donnerait davantage de garanties. Déjà, l'international portugais arriverait dans une attaque où moins de stars sont en place, contrairement au PSG où Neymar, Messi et Mbappé se partagent déjà l'affiche. De plus, il est un habitué du championnat espagnol et son adaptation au FC Barcelone semble donc plus facile, lui qui avait déjà eu du mal à s'acclimater à l'Atlético. Enfin, Joao Félix apprécie le style de jeu de Xavi et semble penser qu'il conviendrait parfaitement à ses qualités.