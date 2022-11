PSG Mercato : L’arrivée d’une star de Premier League se confirme !

Publié par JEAN-LUC D le 10 novembre 2022 à 13:39

Toujours en quête de joueurs de renom pour bâtir la meilleure équipe possible, le PSG préparerait déjà l’arrivée d’une star de Premier League.

Malgré les renforts de Vitinha, Renato Sanches, Fabian Ruiz et Carlos Soler, le Paris Saint-Germain veut encore recruter au milieu de terrain. Selon les renseignements divulgués ce jeudi par le journal Le Parisien, Luis Campos estime que l’entrejeu parisien manque de joueur capable d’apporter un impact physique dans ce secteur de jeu. Le dirigeant portugais aimerait ainsi faire venir un profil différent pour densifier le trio technique Verratti, Vitinha et Fabian Ruiz. Dans cette optique, le Paris SG n’aurait pas du tout abandonné son rêve de voir N’Golo Kanté enfiler le maillot du club phare de sa ville natale. La direction des Rouge et Bleu préparerait d’ores et déjà l’arrivée de la star de Chelsea.

PSG Mercato : N’Golo Kanté, prochaine star du Paris SG ?

Arrivé en juillet 2016 en provenance de Leicester City pour un peu plus de 35 millions d’euros, N’Golo Kanté est à sa dernière année de contrat avec Chelsea. Pas épargné par les blessures ces derniers mois, le milieu de terrain de 31 ans ne rentre pas dans les plans des nouveaux propriétaires des Blues. Selon plusieurs sources proches du dossier, la possibilité de voir Kanté signer un nouvel engagement avec le club londonien serait mince. Une ouverture que le Paris SG voudrait mettre à son profit pour convaincre le champion du monde 2018 de terminer sa carrière en Ligue 1 avec la promesse d’un important contrat dans la capitale.

Grand absent de la liste de Didier Deschamps pour le Mondial au Qatar, N’Golo Kanté serait néanmoins la grande priorité de Luis Campos pour l’été prochain, à en croire les informations du journaliste allemand Christian Falk du média Sport Bild. En fin de contrat en juin prochain, Kanté pourrait être la première star de l’été 2023 du côté du PSG. Toutefois, la même source précise que le leader de Ligue 1 devrait se méfier du FC Barcelone, qui compte passer à l’offensive dès cet hiver afin de faire de l’ancien milieu du SM Caen l’héritier de Sergio Busquets.