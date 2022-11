OL Mercato : Après le Barça, United vise un coup génial à Lyon

Publié par Jules le 10 novembre 2022 à 17:09

Alors que l' OL revient bien en Ligue 1 et affronte l' OGC Nice pour confirmer, la Premier League s'intéresse à un cadre de Laurent Blanc.

Demain soir, l' OL affronte l' OGC Nice dans un match important, le dernier avant la trêve internationale. En cas de victoire, l'Olympique Lyonnais se rapprocherait un peu plus des places européennes et creuserait l'écart avec son adversaire du jour. Pour ce match, Laurent Blanc pourra notamment compter sur l'un des gros espoirs de la formation lyonnaise qui excelle depuis qu'il fait partie du groupe professionnel, Malo Gusto.

À seulement 19 ans, Malo Gusto connaît une ascension éclaire depuis son entrée dans le groupe professionnel à l' OL. Comptant déjà 45 matchs de Ligue 1 et 7 rencontres d'Europa League sur son CV, le défenseur progresse vite, à tel point qu'il est devenu un élément incontournable de l'effectif lyonnais depuis la saison passée. Tout ça grâce à des belles performances qui, en plus d'aider les Gones à retrouver de leur superbe, commencent à intéresser des cadors européens.

OL Mercato : Manchester United veut recruter Malo Gusto

Ces derniers jours, Malo Gusto semble affoler le marché des transferts. Alors que le Barça serait très intéressé à l'idée de recruter le jeune latéral droit, des formations anglaises suivraient également de très près les performances du natif de Décines-Charpieu. En effet, le média anglais Sport Illustrated révèle aujourd'hui que Manchester United, déjà annoncé sur le dossier il y a quelques mois, n'aurait toujours pas lâché l'affaire pour le latéral droit de l' OL.

En plus du FC Barcelone et de Manchester United, un troisième cador européen pourrait passer à l'acte pour tenter de convaincre l' OL de lâcher Malo Gusto. En effet, la même source affirme que les Blues de Chelsea seraient également sur le coup pour le latéral droit. Un duel à coup de millions d'euros pourrait donc s'engager et l'Olympique Lyonnais pourrait bien récupérer une très belle somme en cas de transfert du joueur formé au club.