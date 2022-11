FC Nantes : Une mauvaise nouvelle pour la Juve ??

Publié par Gary SLM le 10 novembre 2022 à 21:59

Le FC Nantes, prochain adversaire de la Juventus Turin en Ligue Europa, est le favori de leurs prochaines rencontres. Les chiffres plaident en faveur du FCN.

Lundi dernier, le tirage au sort des 16es de finale de l’Europa League a opposé le FC Nantes à la Juventus Turin. Pour ces matchs de prestige fortement attendus par les fans du FCN, les chiffres qui ne mentent parfois pas annoncent une bonne nouvelle pour les Canaris.

Le FC Nantes pourrait bien piéger la Juve

En effet, le FC Nantes, comme le confirment des statistiques de Statsdufoot, un compte Twitter spécialisé en la matière, les canaris ont battu par 3 fois leurs prochains adversaires la Juventus Turin. Ces victoires nantaises avaient été toutes acquises face à l’équipe italienne en match de compétition européenne.

Il est vrai que les époques ne sont plus les mêmes et que le FCN lutte plus pour figurer en bonne place en Ligue 1 que pour briller sur le plan européen. Cependant, la magie du football réserve parfois de belles surprises qui font son charme.

Antoine Kombouaré et ses joueurs pourraient donc, fort de ce beau palmarès face aux Turinois, retrouver de la puissance mentale pour tenir le choc. Les hommes d’Antonio Conté sont donc prévenus. Nantes ne se lancera pas dans la bataille en victime résignée.

16e au classement de Ligue 1 avec 12 points en 14 matches, le club français est au plus mal dans cette première partie de saison. Son tableau plus que sombre est cépendant éclairé par les dernières victoires de l'équipe en phase de groupe de la Ligue Europa face au FK Qarabag (2-1) et l’Olympiakos (0-2).

Les hommes de l'entraîneur Antoine Kombouaré, soucieux de se montrer sur leur bon jour au niveau international, pourraient trouver des arguments valables dans leurs précédents succès européens faire mordre la poussière à la Juventus Turin (4e de Serie A avec 28 points en 14 journées).