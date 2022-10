PSG : Suspendu contre la Juventus Turin, Neymar humilié au Brésil

Publié par JEAN-LUC D le 31 octobre 2022 à 20:44

Suspendue pour le choc de Ligue des Champions contre la Juventus Turin, mercredi, la star du PSG Neymar a essuyé les moqueries de ses compatriotes au Brésil.

PSG : Neymar interpellé par la foule après la victoire de Lula

Les Brésiliens n’ont pas oublié le soutien sans faille de Neymar au président sortant Jair Bolsonaro lors des élections. L’attaquant du Paris Saint-Germain avait notamment promis dédier son premier but de la Coupe du Monde au Qatar à son Champion. Après la victoire de Lula, ses compatriotes ont donc cru bon de rappeler au coéquipier de Lionel Messi et Kylian Mbappé son positionnement durant les deux tours de cette élection.

« Hey Neymar, il va falloir te déclarer », scandait en chœur une foule immense venue célébrer la victoire de Lula, ce dimanche 30 octobre. Les Brésiliens raillaient ainsi le protégé de Christophe Galtier, qui aurait échangé son soutien à Bolsonaro contre un accord pour la réduction de sa dette fiscale, selon plusieurs médias locaux. Même si Neymar n’a pas encore réagi depuis le résultat final des élections présidentielles, le numéro 10 du Paris SG avait tout de même lancé un coup de gueule pour répondre à ceux qui lui reprochaient son soutien à Bolsonaro.

Sur son compte Twitter, l’ancien milieu offensif du Barça avait notamment écrit : « ils parlent de démocratie et d’un tas de choses, mais quand quelqu’un a une opinion différente, il est attaqué par ces mêmes personnes qui parlent de démocratie. Va comprendre. » Toutefois, le clan Neymar ne change pas de position et assume son soutien politique affiché.

PSG : Le clan Neymar assume son soutien à Bolsonaro

Après le décompte des voix, qui a confirmé la victoire de Lula avec 50,9 % de suffrages, Neymar s’est à nouveau exprimé sur les réseaux sociaux avec une photo de lui tenant le drapeau brésilien, le doigt pointé vers le haut, tout en regardant vers le ciel. « Que ta volonté soit faite, Dieu », a-t-il déclaré. Quelques mots et une publication qui ont rendu son père fier : « Dieu, le pays, la famille et la liberté. Merci d’être comme ça, d’être né comme ça, avec courage et foi. Notre famille et nos amis sont très fiers de toi. »