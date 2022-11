OM Mercato : Éjecté de Marseille, un défenseur passe aux aveux

Publié par Timothée Jean le 11 novembre 2022 à 19:35

Durant le dernier mercato, l’ OM s’est séparé de Duje Caleta-Car en faveur de Southampton. Le défenseur croate est revenu sur les conditions de son départ.

Auteur d’une campagne de recrutement sensationnelle lors du dernier mercato estival, l' OM s’est aussi montré très actif dans le sens des départs. Ce sont au total douze joueurs qui ont quitté le navire marseillais cet été. Duje Caleta-Car fait notamment partie de cette vague de départs. Le défenseur central n'entrait plus dans les plans de la direction de l’Olympique de Marseille, qui souhaitait impérativement se débarrasser de lui avant la fermeture du mercato estival. D’autant plus que son contrat à l' OM expirait en juin 2023.

OM Mercato : Duje Caleta-Car a réalisé son rêve

Avant d’éviter qu’il parte gratuitement à l’issue de la saison en cours, les dirigeants marseillais se sont activés pour lui trouver une nouvelle porte de sortie cet été. Et après moult recherchés, ils sont finalement parvenus à se séparer du joueur de 26 ans. Ce dernier a rejoint Southampton dans les derniers instants du mercato contre un chèque de 8 millions d’euros.

Trois de trois mois après son arrivée chez les Saints, Duje Caleta-Car s’est confié sur les circonstances de son départ de l’OM. Le défenseur croate assure que son choix n’était pas influencé par les dirigeants de l’ OM, car il a toujours rêvé de découvrir la Premier League. Alors, lorsque l’offre de Southampton s’est présentée, il était hors de question pour lui de tergiverser. « La Premier League est le meilleur championnat du monde et tous les joueurs rêvent de venir ici et d'y jouer. L'Angleterre, c'est différent, mais je ne regarde pas trop ça. Si je suis heureux quelque part et que c'est mieux pour moi, alors j'irai là-bas. Ce n'était pas du tout un gros problème pour moi de quitter la France », a-t-il confié dans une interview accordée à Hampshire Live.

Même s’il a renoncé à une participation à la Ligue des champions en quittant l’ OM pour Southampton, Duje Caleta-Car ne regrette pas son choix. Il est « heureux » d’évoluer sous ses couleurs. Lui et son équipe tenteront d’obtenir un résultat positif ce dimanche face à Liverpool. Un défi de taille, mais pas impossible.