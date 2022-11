OL - Nice (1-1) : Blanc rassure une pépite après le nul

Publié par Dylan le 12 novembre 2022 à 09:51

Accroché par l'OGC Nice sur sa pelouse, l'OL a manqué l'occasion de revenir sur ses concurrents directs. Laurent Blanc s'est exprimé après la rencontre.

OL - Nice (1-1) : Laurent Blanc confiant envers Rayan Cherki

L'Olympique Lyonnais a raté le coche. Mis à l'honneur avec le match d'ouverture de la quinzième journée de Ligue 1 face à l'OGC Nice, le club présidé par Jean-Michel Aulas n'a pu faire mieux qu'un match nul sur sa pelouse du Groupama Stadium. C'est une histoire de penaltys qui scellé le sort de cette rencontre, avec un Alexandre Lacazette répondant à l'ouverture du score de l'ailier niçois Nicolas Pépé (1-1).

Entré en cours de jeu face aux Aiglons, Rayan Cherki n'est toutefois apparu que 13 minutes. Un bilan maigre mais qui est pourtant le sien depuis un mois. Sa seule et unique titularisation remonte au 2 octobre dernier contre le RC Lens (défaite 1-0) : Laurent Blanc n'était même pas encore sur le banc, et le joueur avait disputé 73 minutes. Interrogé sur sa situation, le technicien de 56 ans s'est expliqué : « Vous savez les jeunes c'est ça. Mais c'est quelqu'un qui mérite de l'attention, comme tous les autres joueurs. C'est un joueur qui des qualités que d'autres n'ont pas (...) On attend tous qu'il explose. J'espère » a-t-il déclaré en conférence de presse.

Laurent Blanc veut apporter son aide à Rayan Cherki

Ce n'est donc pas le talent de Rayan Cherki qui est remis en cause, mais plutôt sa capacité à exploiter son potentiel. Justement, Laurent Blanc veut aider sa pépite dans ce sens : « Je suis content car c'est un garçon qui est pétri de qualités mais qui ne fait pas toujours les efforts au bon moment, au bon endroit. Dieu sait qu'il faut se prendre la tête avec lui mais ce n'est pas un problème. Je me la prendrai avec lui sans problème parce que c'est un joueur de talent ».

Que les supporters de l'OL se rassurent, Cherki ne semble donc pas sur la sellette à Lyon, loin de là. Mais il se pourrait qu'un prêt soit une solution pour lui à l'avenir, lui qui n'a toujours pas marqué un seul but cette saison malgré 12 matchs à son actif.