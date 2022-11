OL – Nice (1-1) : Blanc dévoile le point faible de Lyon

Publié par Ange A. le 12 novembre 2022 à 00:35

L’ OL a arraché le match nul vendredi contre Nice (1-1). Laurent Blanc a livré son analyse après cette dernière sortie avant le Mondial.

Nouveau coup d’arrêt pour l’Olympique Lyonnais. Vendredi, l’ OL s’est évité une nouvelle défaite en championnat après son revers à Marseille (1-0) lors de la dernière journée. Cette fois, les Gones ont arraché le point du match nul contre l’OGC Nice. Un penalty transformé par Alexandre Lacazette (89e) a évité à Laurent Blanc sa troisième défaite sur le banc de Lyon. Le capitaine lyonnais a répondu au tir au but de Nicolas Pépé en fin de première période. Entraîneur du club rhodanien, Laurent Blanc est loin d’être ravi de ce résultat. Il espérait finir sur une bonne note avant la trêve imposée par la Coupe du monde. Le coach lyonnais s’est exprimé après la contreperformance de son équipe.

OL - Nice : La frustration de Blanc après le nul de Lyon

L’entraîneur de l’Olympique Lyonnais a noté les points faibles de ses poulains après cette affiche inaugurale de la 15e journée de Ligue 1 Uber Eats. Le coach de l’ OL admet d’ailleurs qu’il reste encore beaucoup à faire pour prétendre à une place en Coupe d’Europe la saison prochaine. « Il nous manque de la confiance pour être techniquement meilleur. […] J’espère qu'on en aura plus en 2e partie de championnat. Il faut trouver le bon équilibre, mais je pense quel que soit le système, il faut plus de technique au milieu surtout. […] Il faut travailler, il faut être meilleur et retrouver de la confiance. Il y a encore beaucoup de boulot », a confié le technicien lyonnais au micro de Prime Video.

Accroché par Nice, Lyon cale à la 8e place avec un seul point d’avance sur son adversaire du soir (9e). Les Gones seront de retour en championnat le 28 décembre lors d’un déplacement à Brest.