Stade Rennais : Genesio adule « le bras droit » de Terrier

Publié par Dylan le 12 novembre 2022 à 14:15

Avant d'affronter le Toulouse FC, l'entraîneur du Stade Rennais Bruno Genesio s'est confié sur la progression d'un milieu incontournable de l'effectif.

C'est le leader du Stade Rennais, après Martin Terrier. Arrivé en Bretagne lors de la saison 2017-2018 en provenance du RC Lens, Benjamin Bourigeaud s'y est depuis largement imposé au milieu de terrain. Toujours titulaire au sein du onze de Bruno Genesio, excepté lors d'un déplacement à Larnaca en Ligue Europa (le 8 septembre dernier, victoire 2-1), il possède l'entière confiance de ses coéquipiers et de ses dirigeants.

Auteur de 11 buts et 12 passes décisives lors du dernier exercice de Ligue 1, Bourigeaud se montre plus discret ces derniers mois. En effet, il n'a inscrit qu'un petit but en 14 matchs de l'élite disputés cette saison. Un bilan qui ne lui ressemble pas, mais qui n'effraie pas du tout son coach qui note au contraire sa montée en puissance depuis son arrivée : « Quand je suis arrivé, il avait déjà pas mal de responsabilité dans les vestiaires. Sa saison dernière, qui est exceptionnelle, lui a certainement donné encore plus de confiance sur et en dehors du terrain pour avoir ce rôle de leader. Mais avant mon arrivée, il avait une place importante dans le groupe » a-t-il déclaré en conférence de presse.

Benjamin Bourigeaud, réveil imminent avec le Stade Rennais ?

En inscrivant son premier but de la saison face au LOSC il y a une semaine (match nul 1-1), Benjamin Bourigeaud va peut-être se réveiller brusquement. La saison passée, il avait fallu attendre la 16ème journée de Ligue 1 pour voir son premier but avec le SRFC. Il n'y a donc pas d'inquiétude, surtout lorsque l'on connaît son bilan du dernier exercice (mentionné précédemment).

Ce dimanche, Bourigeaud verra le retour de son coéquipier Martin Terrier, de retour de blessure face au Toulouse FC. Un apport indéniable pour le milieu de terrain de 28 ans qui possède une certaine connexion avec ce joueur. Surtout, le Stade Rennais va retrouver son leader en attaque, meilleur buteur du club lors du dernier exercice avec 21 réalisations.