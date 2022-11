OL : Laurent Blanc fait le bilan avant la Coupe du Monde

Publié par Dylan le 12 novembre 2022 à 15:15

Avant la grande trêve internationale marquée par la Coupe du Monde, l'entraîneur des Gones Laurent Blanc a fait le bilan de ses débuts à l'OL.

Le navire rhodanien n'a pas coulé. Depuis l'arrivée de Laurent Blanc sur le banc de l'Olympique Lyonnais le 9 octobre dernier, les Gones ont réduit l'écart par rapport à leurs concurents directs. Si le club est actuellement 8ème de Ligue 1, il pointe à 7 longueurs de la troisième place. Seul hic, et pas des moindres : ce retard peut s'aggraver. En effet, l'OL doit attendre que le Stade Rennais, l'OM ou encore l'AS Monaco jouent leur match pour être définitivement fixé.

Après cinq matchs à la tête du club rhodanien, Laurent Blanc peut néanmoins faire un premier bilan avant la trêve internationale qui sera marquée par la Coupe du Monde 2022. Un bilan qui est mitigé si on regarde les résultats : 2 victoires respectivement à Montpellier et contre Lille, 1 nul face à Nice et une défaite contre Rennes. Mais avec Blanc, la spirale négative de six matchs sans victoire aura été au moins enrayée.

Laurent Blanc note des progrès constants à l'OL

S'il n'arrive pas à enchaîner les victoires, Laurent Blanc n'en reste pas moins confiant sur l'ensemble de son groupe. Le technicien de 56 ans a fait des choix forts en donnant la priorité aux joueurs expérimentés plutôt qu'aux jeunes. Il a malgré tout réintégré Houssem Aouar (24 ans), qui revit sous ses ordres avec cinq titularisations pour un but inscrit. L'ancien coach d'Al-Rayyan veut croire au projet de l'OL : « On a fait cinq matches et pris cinq points en jouant trois fois à l'extérieur. Ce n'est pas extraordinaire, loin de là. On aurait préféré en prendre neuf. Mais on est en progrès (...) » a-t-il déclaré en conférence de presse après le match nul contre l'OGC Nice (1-1) vendredi.

Ses joueurs ont également confiance en lui. Comme un symbole, c'est le jeune Johan Lepenant, mis à l'écart un temps par le technicien de 56 ans, qui a montré sa détermination : « Le coach vient d’arriver. On va avoir du temps pour s’entraîner, pour mettre en place une identité de jeu. On reviendra plus fort » s'est-il exprimé devant la presse, également vendredi. En effet, ceux qui n'ont pas été sélectionnés pour la Coupe du Monde auront un peu moins de 6 semaines pour préparer au mieux le retour à la compétition.