OL Mercato : Aouar déçoit, son départ acté en janvier ?

Publié par Thomas le 07 novembre 2022 à 16:37

Alors qu'il semblait être revenu à un niveau intéressant lors des deux dernières victoires de l'OL, Houssem Aouar a sombré hier soir face à l'OM.

OL : Après l’OM, Aouar en pleine tourmente

C’est l’une des surprises du onze lyonnais depuis l’arrivée de Laurent Blanc à la tête de l’équipe. Mis sur le côté par Peter Bosz, le milieu Houssem Aouar a retrouvé du protagonisme sous les ordres du nouveau coach des Gones. Désirant s’appuyer sur les cadres de son effectif, l’ancien champion du monde 98 avait fait confiance à certains oubliés comme Jérôme Boateng ou Houssem Aouar pour mener à bien son nouveau projet. Plutôt convaincant face à Montpellier et Lille, le joueur formé à Lyon semblait retrouver une certaine confiance à l’ OL après une saison chaotique, mais cette belle dynamique s’est stoppée net lors de l’Olympico.

De nouveau titularisé hier soir contre l’Olympique de Marseille, Aouar a livré une prestation bien terne, où il aura constamment peiné à faire parler son jeu balle au pied. 45 premières minutes fantomatiques aux termes desquelles le joueur s’est vu remplacé par Jeff Reine-Adélaïde. Un choix fort de Laurent Blanc, qui a tout simplement montré à son milieu de terrain que personne n’est intouchable dans l’effectif.

" Houssem Aouar n'a pas apporté ce qu'il doit apporter, c'est-à-dire sa qualité technique. Il a eu trop peu de volume. Si on le compare à la période qu'a pu réaliser Jeff Reine-Adélaïde, la différence est énorme. Ce dernier a été plus percutant, a joué vers l'avant, étant plus pertinent dans ses appels et dans ses choix de passes, permettant à Lacazette de davantage participer au jeu ", déclarait Steve Marlet (ancien attaquant de Lyon) dans L'Équipe juste après la rencontre.

OL Mercato : L’idée d’une vente cet hiver relancée

Au centre d’un feuilleton interminable l’été dernier, Houssem Aouar est finalement resté à l’Olympique Lyonnais malgré des intérêts du Betis, Crystal Palace ou encore Nottingham. En fin de contrat en juin, le joueur laisse son avenir en suspens et crée quelques maux de tête à sa direction. Récemment, la presse italienne évoquait une offensive concrète de l’AS Rome, qui souhaitait enrôler l’international français dès le mois de janvier. L’équipe de José Mourinho serait prête à formuler une offre de 2 à 3 millions d’euros pour s’attacher ses services, à en croire le Corriere dello Sport. Une proposition qui pourrait faire les affaires de l’ OL, qui se conformera cependant à la décision de Laurent Blanc, seul véritable décisionnaire concernant le futur d’Aouar.