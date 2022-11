OL : Le constat du président Aulas sur l’arrivée de Laurent Blanc

Publié par Ange A. le 13 novembre 2022 à 03:47

Jean-Michel Aulas s’est exprimé sur la crise des résultats à l’ OL. Le président lyonnais a également jugé les débuts de Laurent Blanc.

L’Olympique Lyonnais ne se présente pas comme un candidat sérieux aux places européennes cette saison. Avant la Coupe du monde, l’ OL ne pointe (provisoirement) qu’à la 8e place du classement. Vendredi, Lyon a arraché le point du match nul contre l’OGC Nice. Un penalty controversé transformé par Alexandre Lacazette a permis aux Gones d’éviter la défaite. Avec la longue trêve internationale imposée par la Coupe du monde, l’heure est au bilan pour ce début de saison. Comme son entraîneur Laurent Blanc, Jean-Michel Aulas est loin d’être ravi. Le président lyonnais s’est exprimé samedi soir sur son compte Twitter suite au début de saison poussif de son club.

OL : Aulas optimiste pour Laurent Blanc

Le président de l’Olympique Lyonnais n’est pas ravi de la position occupée par son équipe en championnat. Jean-Michel Aulas garde néanmoins confiance en Laurent Blanc dont l’arrivée aurait apporté quelques changements et un certain engouement. « L’Olympique Lyonnais 8ème avant la Coupe du Monde, ce n’est pas suffisant. Il reste 4 matchs avant la trêve et l’OL garde des atouts crédibles pour revenir au 1er plan avant le 30/06/23. L’arrivée de Laurent Blanc, souhaitée depuis octobre 2019. Le déclic est réel : un groupe de supporters exceptionnel avec un public prêt à se soulever », a noté le patron de l’ OL sur le réseau social.

Le nouvel entraîneur lyonnais a dirigé cinq rencontres depuis son arrivée. Il enregistre deux victoires pour autant de défaites et un match nul. Après le nul contre Nice, il a d’ailleurs lancé un appel à sa direction. Laurent Blanc a exigé des renforts d’expérience à Lyon pour la deuxième moitié de saison. Reste maintenant à savoir si son appel sera entendu par les hautes instances du club.