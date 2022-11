PSG Mercato : Real Madrid, la venue d'un défenseur se précise

Publié par Thomas le 14 novembre 2022 à 11:07

Désireux d'apporter de la concurrence en défense, le PSG aimerait s'attacher les services d'un défenseur, qui pourrait quitter le Real Madrid.

Tous les voyants sont au vert pour le Paris Saint-Germain, qui clôture sa première partie de saison d’avant Coupe du Monde avec une victoire 5-0 contre Auxerre au Parc des Princes. Solide leader de Ligue 1 et qualifié pour les 8es de Ligue des Champions, le club Rouge et Bleu profitera de cette longue trêve internationale pour avancer sur son mercato 2023. Si la venue d’un défenseur central et d’un attaquant de pointe fait partie des objectifs prioritaires de Luis Campos, d’autres pistes du dernier marché des transferts pourraient être relancées. Parmi elles, celle menant au latéral français Ferland Mendy, dont le départ du Real Madrid se dessine à grands pas.

D’après le journal Marca, les dirigeants merengues étudieraient la vente de leur international français dont le rendement à quelque peu chuté ces derniers mois. En fin de contrat en juin 2025 chez les Blancos, l’ancien crack de l’ OL pourrait ainsi partir d’Espagne l’année prochaine et le PSG aimerait bien revenir à la charge pour le récupérer après un premier échec cet été. Titulaire sur son côté gauche sous les ordres de Carlo Ancelotti, le latéral de 27 ans pourrait ainsi être vendu lors du prochain été pour une somme avoisinant les 40 millions d’euros.

PSG Mercato : Le Paris SG veut remplacer Juan Bernat

Du côté du Paris SG l’objectif est clair, en visant un latéral gauche international français, la direction souhaite à la fois poursuivre sa démarche de franciser son effectif (Kimpembe, Mbappé, Ekitike, Mukiele...), mais également apporter de la concurrence sérieuse au virevoltant Nuno Mendes. Si le joyau portugais fait sensation au Paris Saint-Germain, son concurrent direct, Juan Bernat, est quant à lui en déclin depuis la saison dernière. Sous contrat jusqu’en 2025 dans la capitale, Juan Bernat pourrait ainsi être vendu l’année prochaine pour faire de la place à ce poste. Rapide et percutant, le mondialiste Ferland Mendy disposerait d’un profil plus adapté à la philosophie de jeu offensive instaurée par Christophe Galtier.