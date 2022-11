OM Mercato : Longoria finalise un premier transfert au milieu

Publié par Timothée Jean le 14 novembre 2022 à 18:11

Après sa victoire face à l’AS Monaco (2-3), l’ OM s’apprête à finaliser une belle vente. Son officialisation n’est plus qu’une question de temps.

Si certains clubs européens dépensent sans compter lors des périodes de transferts, ce n'est pas le cas des dirigeants de l’Olympique de Marseille qui ne disposent pas d'une manne financière illimitée. D’ailleurs, la direction de l’ OM ambitionne d’alléger la masse salariale du club, en se séparant de plusieurs éléments lors du mercato hivernal. Si les noms de Bamba Dieng ou encore Pape Gueye figurent sur la liste des potentiels partants, les dirigeants marseillais sont déjà en passe de boucler une première vente avec Gerson.

OM Mercato : La date d’officialisation de transfert de Gerson est connue

Cette fois, c'est fait ! Après des semaines de suspens, le milieu offensif brésilien a fait son choix. Courtisé par de nombreux clubs européens, le joueur de 25 ans a fait le choix de poser ses valises au Brésil. Il a décidé de retourner dans son ancien club, Flamengo. Il n’a pas été convoqué pour disputer le match contre l’AS Monaco (2-3) dans le but de finaliser son transfert au sein du club carioca. D’ailleurs, selon la presse brésilienne, Gerson a atterri dans la nuit de samedi à dimanche sur le sol de Rio en compagnie de son père et agent, Marcao. Très peu utilisé à l’Olympique de Marseille cette saison, ce qui lui a fait manquer la Coupe du Monde au Qatar, l’international brésilien espère ainsi relancer sa carrière dans son pays natal. Il devrait passer dans la foulée la visite médicale avant de s’engager officiellement avec Flamengo. Mais jusqu’ici, aucun accord n’a encore officialisé pour son transfert.

Selon La Provence, les dirigeants de l’ OM et leurs homologues brésiliens sont entrés dans la phase finale des négociations concernant cette opération. Si l’Olympique de Marseille attend un joli chèque pour son joueur, Flamengo tente toujours de faire baisser son prix. Alors que le club phocéen doit régler la somme de 6,5 millions d'euros pour le transfert de Gerson, Flamengo serait prêt à renoncer cette dette et tirer une croix sur d’autres bonus allant jusqu’à 5 millions d'euros. Mieux, le club brésilien proposerait 9,5 millions d'euros cash pour récupérer son ancien joueur avec des bonus à hauteur de 4 millions d’euros.

Le montant total de ce transfert devrait donc avoisiner les 20 millions d'euros, ce qui ferait de Gerson le joueur le plus cher de l’histoire du club carioca. En dépit de quelques divergences concernant les modalités de paiement, l’ OM et Flamengo devraient trouver une issue positive pour ce deal. Le média local assure que le transfert de Gerson à Flamengo, sauf énorme rebondissement de dernière, sera officialisé cette semaine. L’Olympique de Marseillais s’apprête ainsi à se séparer de l’un des plus gros salaires de son vestiaire. Son départ devrait soulager un peu les finances du club qui ne sont pas au beau fixe. D’autres départs sont aussi espérés cet hiver.