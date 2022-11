Mercato OM : Le geste fort de Gerson pour rejoindre Flamengo

Publié par Timothée Jean le 14 novembre 2022 à 10:07

En difficulté à l’ OM, Gerson va officiellement rejoindre Flamengo. Le Brésilien a effectué d'importants sacrifices pour faciliter son retour au Brésil.

Mercato OM : C’est confirmé, Gerson est arrivé à Flamengo

Moins de 18 mois après son arrivée à l’ OM, Gerson fait déjà ses valises. L’international a vécu une première de partie saison délicate à l’Olympique de Marseille, où il devrait se contenter d’un faible temps de jeu. Très utilisé la saison dernière sous les ordres de Jorge Sampaoli, le joueur de 25 ans a été relégué sur le banc de touche depuis l’arrivée d’Igor Tudor sur le banc marseillais. Supportant très mal cette relégation sur le banc de touche, le milieu offensif n’a pas attendu longtemps pour mettre les voiles.

Courtisé par plusieurs clubs européens, Gerson a fait le choix de retourner dans son ancien club, Flamengo. Ayant obtenu le feu vert de la direction de l’ OM, le joueur de 25 ans est arrivé à Rio durant le week-end dans l’optique de finaliser les derniers détails de la transaction. Les différentes parties seraient tombées d’accord pour son transfert à hauteur de 20 millions d’euros. Son agent et père, Marcao, a d’ailleurs confirmé son retour au bercail. « Aujourd’hui, Gerson veut être heureux en travaillant pour le club qu’il aime », a-t-il déclaré dans des propos rapportés par TNT Sports.

Le gros sacrifice financier de Gerson

En grande difficulté à l’ OM cette saison, Gerson tentera de relancer sa carrière dans un championnat qu’il connaît bien. Néanmoins, le milieu brésilien, l'un des plus gros salaires de l’Olympique de Marseille, a fait de gros efforts financiers pour aider les Mengão. Selon les propos de son père, l’ancien joueur de l’AS Rome a visiblement accepté de baisser son salaire pour faciliter son transfert à Flamengo.

« Pour nous, l’argent n’a pas d’importance, nous voulons le bonheur de l’athlète. Il veut vraiment jouer pour Flamengo avec tout le respect que je dois à l’Olympique de Marseille. Mais il arrive un moment où on ne pense plus à la partie financière, mais au bonheur du joueur », a indiqué Marcao. L’ OM, qui se sépare de l’un des joueurs les plus chers de son vestiaire, économise pour contribuer à enregistrer de nouveaux renforts lors du prochain mercato hivernal. L’officialisation de cette opération devrait tomber dans les prochains jours.