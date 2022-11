PSG : Un taulier du Paris SG dévoile sa recette du succès

Publié par Thomas le 14 novembre 2022 à 20:41

Interrogé sur son arrivée au PSG mais également son adaptation, un cadre du vestiaire a livré les secrets de sa réussite au Paris SG.

Il est peut-être la recrue surprise de ce début de saison. Arrivé en 2020 dans l’effectif du Paris Saint-Germain, qui se cherchait alors une sentinelle, Danilo Pereira signe une montée en puissance remarquée dans la capitale. Après un premier exercice dans la douleur, où il aura été catégorisé de joueur pauvre techniquement, le roc portugais a su élever son niveau de jeu, se hissant progressivement parmi les cadres du vestiaire mais aussi et surtout l’une des valeurs sûres de l’effectif parisien.

Milieu défensif de formation, Danilo a souvent été aligné en défense centrale cette saison notamment lorsque le Paris SG évoluait à trois axiaux. Homme fort de Christophe Galtier, le joueur de 31 ans s’est confié avant la Coupe du Monde à la chaîne YouTube de la FIFA, retraçant notamment son parcours au PSG. Figure du FC Porto, Danilo Pereira est arrivé dans l’urgence en fin d’été 2020 au Paris Saint-Germain, où il a dû s’adapter à une nouvelle vie mais aussi et surtout un nouveau football. "Quand je suis arrivé ici, l'adaptation n'a pas été facile, c'est un style de jeu très différent de ce qui se pratique dans d'autres clubs, plus précisément à Porto, donc c'était un gros changement dans ce sens."

PSG : Une grande capacité d’adaptation et une montée en puissance fulgurante

Si les débuts ont été difficiles pour le natif de Bissau, sa faculté à s’adapter à une nouvelle philosophie de jeu lui a rapidement permis de s’épanouir dans l’effectif étoilé du Paris SG. "Mais maintenant je suis très bien adapté à mes coéquipiers, à la façon dont nous jouons, à la façon dont nous abordons le match. Mon calme en soi aide beaucoup à prendre de bonnes décisions et à être toujours prêt pour toutes les circonstances. Je crois que j'ai beaucoup progressé dans ma façon d'aborder les matchs, je suis beaucoup plus serein et plus conscient de ce qu'est la réalité du PSG", a confié le Danilo.

Une sérénité visible sur le terrain, qui apporte un bien fou à une équipe encore marquée par ses récents échecs européens. Souvent convaincant lorsqu'il est utilisé par Christophe Galtier cette saison, le milieu défensif portugais devrait être une arme de choix ces prochaines semaines pour Fernando Santos, le sélectionneur de la Seleçao, lors de la Coupe du Monde au Qatar.