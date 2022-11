PSG Mercato : Le Paris SG prépare une signature magistrale en attaque

Publié par Thomas G. le 15 novembre 2022 à 09:31

Adversaire du Bayern Munich en Ligue des Champions, le PSG souhaiterait se renforcer dans le secteur offensif pour contrarier les Bavarois.

Le Paris Saint-Germain va affronter le Bayern Munich en 8e de finale de Ligue des champions et les Parisiens veulent recruter un nouvel attaquant avant ce choc. Les Bavarois ont fini premiers de leur groupe avec 6 victoires en 6 matchs dans la poule C, composé du Barça de l’Inter Milan et du Viktoria Plzen. Les dirigeants du Paris SG souhaiteraient ajouter une nouvelle arme offensive dans l’armada du PSG pour contrarier la défense du Bayern Munich. Le club de la capitale ne veut pas revivre une nouvelle élimination prématurée en 8e de finale de la Ligue des champions cette saison.

Dans cette optique, Luis Campos pourrait changer son fusil d’épaule concernant un champion du monde français. Le dirigeant portugais avait mis son véto pour empêcher l’arrivée libre d’Ousmane Dembélé au PSG. Selon les informations de CalcioMercato, le conseiller sportif du Paris Saint-Germain pourrait accepter la venue de l’international français. Le média italien indique que Luis Campos veut renforcer le secteur offensif du Paris SG et préparer un éventuel départ de Lionel Messi. Le septuple ballon d’or n’a toujours pas prolongé son contrat avec le PSG et son avenir reste encore incertain. En cas d’opportunité, le Paris Saint-Germain pourrait donc tenter de faire signer Ousmane Dembélé et frapper un nouveau gros au FC Barcelone.







PSG Mercato : Ousmane Dembélé intéresse toujours le Paris SG

Le Paris Saint-Germain souhaiterait rapatrier l’ailier ambidextre de 25 ans formé au Stade Rennais. Les Parisiens ont la possibilité de lever la clause libératoire de 50 millions d’euros d’Ousmane Dembélé au FC Barcelone. Le PSG pourrait ainsi profiter de la bonne entente entre le natif de Vernon et Kylian Mbappé.

Le dossier Ousmane Dembélé reste néanmoins dépendant de la situation de Lionel Messi au Paris Saint-Germain. Si la légende argentine décide de prolonger son aventure au PSG, l’international français ne devrait pas signer au Paris SG.