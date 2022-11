PSG Mercato : La Barça abandonne, Messi vers une prolongation !

Publié par Thomas le 14 novembre 2022 à 18:41

Grand objectif du PSG pour 2023, la prolongation de Lionel Messi est en très bonne voie. Le Barça, qui souhaite le faire revenir, s'avoue déjà vaincu.

Après une première saison décevante, Lionel Messi rayonne sous les couleurs du Paris Saint-Germain où il enchaîne buts et passes décisives. Métamorphosé dans un nouveau rôle de milieu offensif qui lui colle à la peau, l’attaquant argentin crée logiquement des maux de tête à la direction parisienne qui aimerait le prolonger pour deux voire trois années de plus. Mais à moins d’un an de la fin de son bail dans la capitale, la Pulga voit plusieurs prétendants toquer à sa porte. Si le PSG se veut confiant concernant une prolongation de sa star, l’Inter Miami et surtout le Barça lorgnent sur le joueur de 35 ans.

Après son départ douloureux de Catalogne en août 2021, le septuple Ballon d’Or argentin fait toujours autant saliver les fans du FC Barcelone qui rêvent sans relâche d’un retour de Messi en terre promise l’été prochain. Une tendance alimentée par plusieurs médias espagnols qui évoquent des discussions entre la Pulga et Joan Laporta concernant une possible arrivée libre en 2023. Mais cette piste aurait pris du plomb dans l’aile à tel point que le dossier serait quasi refermé.

PSG Mercato : Le Barça ne croit pas à la venue de Messi en 2023

Si l’idée est alléchante pour les fans du FC Barcelone, l’opération s’annonce très compliquée. Faire revenir Lionel Messi au Camp Nou relèverait presque de l’impossible que ce soit d’un point de vue financier mais aussi sportif. Comme le révèle le journaliste Toni Juanmarti ce lundi, le Barça souhaiterait calmer l’euphorie autour d’une arrivée possible de Messi l’été prochain. D’après le club catalan, il serait "très compliqué" de finaliser ce dossier, d’autant que le PSG aurait un grand avantage pour le prolonger jusqu’en 2025.

De son côté, le Paris Saint-Germain attend la fin de la Coupe du Monde pour boucler l’extension de contrat de Lionel Messi. Le natif de Rosario ne cache plus son bien-être dans la capitale française et se montre ouvert à poursuivre l’aventure quelques années de plus. Néanmoins, le joueur, qui reste focaliser sur sa saison en club et en sélection, met un point d’orgue pour prendre sa décision finale après le Mondial. En parallèle, Luis Campos travaillerait pour finaliser la prolongation d’un autre intouchable du PSG, Marco Verratti.