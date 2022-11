OM : Les dernières révélations glaçantes sur la blessure d'Amine Harit

Publié par Enzo Vidy le 15 novembre 2022 à 14:15

Si dans un premier temps les nouvelles étaient moins graves que prévues, les dernières révélations à propos de la blessure d'Amine Harit inquiètent l' OM.

Véritable pièce maîtresse d'Igor Tudor depuis son retour à Marseille en toute fin de mercato estival, Amine Harit vivait un magnifique début de saison avec l' OM. Mieux encore, l'international marocain allait disputer sa deuxième Coupe du Monde avec le Maroc le 20 novembre prochain. Sur son petit nuage depuis quelques semaines, auteur de très bonnes performances, le milieu offensif marseillais était logiquement titulaire dimanche à Monaco, et réalisait un très bon match jusqu'à la 58e minute, où le rêve d'Amine Harit s'est subitement transformé en cauchemar.

Un contact rugueux avec Axel Disasi, défenseur de l'AS Monaco, avant l'effroi et la peur dans les yeux du joueur marocain. Gravement touché au genou, Amine Harit a ému le monde du football par sa réaction terrible qui a laissé sous le choc ses coéquipiers et ses adversaires aussi bien sur la pelouse qu'en dehors. Depuis, le club de l'Olympique de Marseille a publié un communiqué hier en déclarant que le milieu offensif olympien souffrait d'une entorse des ligaments croisés du genou gauche, mais hier, tard dans la soirée, L'Équipe a publié de nouvelles informations très inquiétantes au sujet d'Amine Harit.

OM : La blessure d'Amine Harit inquiète sérieusement Marseille

Une entorse était presque un miracle au vu des images de la blessure du joueur olympien. Hier soir, L'Équipe a révélé une très grosse inquiétude du côté de l' OM, et a donné des nouvelles informations sur l'état de santé d'Amine Harit. Selon le média, le milieu marseillais devrait réaliser très prochainement de nouveaux examens plus approfondis, mais évoque déjà un ligament totalement rompu et une opération. Il est également précisé que les examens effectués à Monaco ont montré la formation d'un énorme œdème au niveau du genou, comparable à la taille d'un melon d'après des sources internes au club.

Il faudra attendre les prochains jours pour en savoir plus, mais une fin de saison est déjà quasiment certaine pour Amine Harit qui vivrait très mal la situation d'après ses proches. Véritable chouchou du vestiaire marseillais, sa blessure a profondément touché ses coéquipiers et son entraîneur, ainsi que d'autres acteurs du football mondial.