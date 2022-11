OM Mercato : C'est fait, Longoria confirme une arrivée à Marseille !

Publié par Enzo Vidy le 15 novembre 2022 à 18:15

Alors que des discussions étaient en cours depuis plusieurs semaines, Pablo Longoria a confirmé l'officialisation d'une première arrivée à l' OM.

En conférence de presse cet après-midi pour faire un bilan sur la première partie de saison, le président de l' OM a répondu à de nombreuses questions posées par les journalistes présents au Vélodrome. En ce qui concerne le mercato, Pablo Longoria a annoncé l'arrivée officielle de Jean-Pierre Papin qui fait donc son retour à Marseille. "Je tiens à officialiser l'arrivée de Jean-Pierre Papin. Oui, il viendra à l' OM. Il va partir avec l'équipe en stage en Espagne. Sa fonction ? Il sera en contact au quotidien avec nous, présent à tous les matches. Avec sa vision, il peut nous donner de bons conseils."

Depuis plusieurs semaines, d'intenses discussions étaient en cours entre l'ancienne légende de l'Olympique de Marseille et Pablo Longoria. Encore entraîneur de Chartres il y a quelques semaines, et ce, depuis 2020, Jean-Pierre Papin va donc retrouver la ferveur du Vélodrome, pour le plus grand bonheur des supporters marseillais.

OM Mercato : Pablo Longoria évoque le mercato hivernal

C'est un moment particulièrement attendu par les supporters de l' OM depuis l'arrivée au club de Pablo Longoria. Capable de faire les coups les plus improbables sur le marché des transferts, le président olympien a donc logiquement été interrogé sur le sujet cet après-midi. S'il a d'abord évoqué la situation de Gerson où il a affirmé les envies de départ au Brésil pour le milieu marseillais, il a également affirmé qu'un renfort offensif serait la priorité du club lors du prochain mercato. "Si, en plus de la blessure de Harit, on vend Gerson, ce sera nécessaire de prendre un joueur offensif. Ce sera notre priorité au prochain mercato. On doit être attentifs à tout."

Le président de l' OM est également revenu sur le cas Bamba Dieng qu'il considère comme un joueur d'avenir pour le club et qu'il veut absolument prolonger. "On est très contents de Bamba Dieng. Il s’entraîne de façon impressionnante. Il mérite ce qui lui arrive. Il s’est mis à l’écoute, avec beaucoup d’humilité. On veut discuter d’une prolongation dans les semaines à venir. On croit que ça va être un joueur important dans l’avenir de l’OM." Des annonces assez importantes de la part de Pablo Longoria, qui devrait rassurer bon nombre de supporters marseillais.