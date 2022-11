Mercato OM : Après Gerson, Marseille boucle un autre deal au Brésil

Publié par Timothée Jean le 16 novembre 2022 à 14:37

Alors les négociations pour le retour de Gerson à Flamengo se compliquent, l’ OM vient de boucler en toute discrétion une autre signature au Brésil.

Son aventure à l’ OM touche à sa fin. Auteur de 11 buts et 10 passes en 48 matches pour son premier exercice sous le maillot phocéen, Gerson a affiché un excellent niveau de jeu sous l’ère Jorge Sampaoli. Cependant, sa situation a totalement basculé cette saison suite à l’arrivée d’Igor Tudor à l'Olympique de Marseille. Relégué au rang de remplaçant, l’international brésilien ne rentre pas vraiment dans les plans du nouvel entraîneur marseillais. Déçu et frustré par ce traitement, le natif de Belford Roxo a alors décidé d’aller voir ailleurs. Il a fait ses adieux au vestiaire marseillais avant de retourner au Brésil dans l’optique de finaliser les derniers détails de son transfert à Flamengo.

Mercato OM : Pablo Longoria confirme une nouvelle signature au Brésil

Pour le moment, Gerson reste suspendu aux négociations se déroulant actuellement entre l'écurie phocéenne et la formation brésilienne. Malgré quelques divergences sur les modalités de paiement, les dirigeants brésiliens se montrent très optimistes concernant l’issue de ce deal. Un accord total pourrait être conclu sous peu. En attendant, la direction de l’ OM vient de boucler un autre deal au Brésil. Il est question de Luis Henrique, prêté cet été à Botafogo.

L’attaquant de 20 ans traverse pour le moment une situation délicate au sein du club brésilien. Il comptabilise seulement 247 minutes de jeu, soit un peu plus de deux matches et demi dans les jambes. Son retour à l’ OM dès cet hiver semblait donc plus que probable. D’autant plus que les dirigeants de Botafogo ne semblent pas vraiment disposés à lever son option d’achat estimée 8 millions d’euros. Luis Henrique était alors pressenti pour retourner à Marseille plus tôt que prévu.

Mais la réalité est bien différente puisque les deux écuries sont finalement tombées d’accord pour une prolongation du prêt du jeune attaquant. Présent en conférence de presse, Pablo Longoria a lui-même confirmé l’information, en assurant que « le prêt de Luis Henrique à Botafogo était de six mois, mais il est extensible. Il sera à Botafogo dans les prochains douze mois ». Les dirigeants marseillais espèrent toujours se débarrasser définitivement de cet élément indésirable d’ici la fin de la saison.