PSG Mercato : Adrien Rabiot livre un indice sur son prochain club

Publié par JEAN-LUC D le 16 novembre 2022 à 14:07

En fin de contrat avec la Juve, Adrien Rabiot est annoncé sur le retour au PSG. Avant le début de la Coupe du Monde 2022, il a fait le point sur son avenir.

Arrivé gratuitement en juillet 2019 en provenance du Paris Saint-Germain, Adrien Rabiot dispute sa dernière année de contrat avec la Juventus. Avec 5 buts et 2 passes décisives en 16 matches toutes compétitions confondues cette saison, le milieu de terrain français a totalement convaincu Massimiliano Allegri, qui réclamerait sa prolongation à la direction de la Juventus. Le média TMW croit ainsi savoir que la Vieille Dame aimerait régler la question de son avenir avec le joueur de 27 ans avant la Coupe du Monde au Qatar.

Mais à en croire La Gazzetta dello Sport, le clan Rabiot pousserait de son côté pour un retour au Paris Saint-Germain, malgré la volonté de la Juventus de le garder et l’intérêt de la Premier League. Le quotidien italien assure que l’entourage de l’international français estime que c’est le moment idéal pour revenir à Paris, où Christophe Galtier pourrait l’installer comme un titulaire dans l’entrejeu aux côtés de Marco Verratti, Fabian Ruiz et Vitinha. Mais le principal concerné veut prendre son temps avant de prendre sa décision, même s’il semble avoir une préférence pour le futur.

PSG Mercato : Adrien Rabiot vers la Premier League ?

À quelques jours de l’ouverture de la Coupe du Monde au Qatar, Adrien Rabiot s’est confié dans les colonnes de La Gazzetta dello Sport. Si son retour au Paris Saint-Germain est de plus en plus évoqué en Italie, où la Juventus aimerait le convaincre de parapher un nouveau bail, le natif de Saint-Maurice souhaite se concentrer sur le Mondial qui s’annonce à grands pas. Toutefois, l’ancien coéquipier de Cristiano Ronaldo reconnaît avoir eu des contacts avec un club de Premier League, un championnat qui ne laisse personne indifférent.

« C'est vrai, il y avait des contacts en Premier League, mais en fin de compte, c'était peut-être une chance que je sois resté, peut-être la meilleure décision. La Premier League reste le championnat le plus populaire, mais je ne pense pas à l'avenir, je reste concentré sur la Coupe du monde. Le club et moi ne sommes pas pressés, la sérénité règne et nous aurons le temps de peser toutes les possibilités », a expliqué Adrien Rabiot. Le Paris SG est donc prévenu.