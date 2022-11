Barça : Une mauvaise nouvelle tombe pour le FC Barcelone à la reprise

Publié par Thomas G. le 16 novembre 2022 à 20:07

Leader du championnat de Liga après un retour en grâce, le Barça va devoir faire sans un serial buteur pour les prochains matchs.

Depuis son arrivée au FC Barcelone à la mi-juillet, Robert Lewandowski a conquis tout le monde en Catalogne. L’attaquant polonais s’est imposé en tant que titulaire indiscutable et "Lewangoalski" est actuellement le meilleur buteur de Liga. Le capitaine de la sélection polonaise est l’un des grands artisans du bon début de saison des Blaugranas en championnat. Le Barça est premier avec deux points d’avance sur le Real Madrid et onze sur la Real Sociedad. Lors du dernier match face à Osasuna, Robert Lewandowski a vécu son premier couac avec le FC Barcelone. Après un coup de coude sur un duel aérien, l’international polonais a pris un deuxième carton jaune et a été exclu du match. L’ancien attaquant du Bayern Munch s’est plaint auprès de l’arbitre et son comportemnt a fait l’objet d’une étude à la commission de discipline.

La sanction est tombée aujourd’hui pour Robert Lewandowski, le buteur de 34 ans est suspendu 3 matchs ferme. L’international polonais ratera donc les matchs face à Getafe, le derby face à l'Espanyol Barceleone et le choc face à l’Atlético Madrid. Un véritable coup dur pour Xavi et le Barça tant Robert Lewandowski s’est rendu indispensable depuis son arrivée. Dans le même temps, cette suspension devrait offrir du repos supplémentaire au capitaine de la sélection polonaise après la Coupe du Monde.

Barça : Xavi devra faire sans Robert Lewandowski

L’entraîneur du FC Barcelone, Xavi va devoir trouver une solution pour pallier à la suspension de Robert Lewandowski. Le technicien espagnol pourrait décider d’accorder du temps de jeu à Ansu Fati ou Memphis Depay en les installant dans l’axe. Une aubaine pour l'attaquant hollandais qui n’ a plus joué avec le Barça depuis le 17 septembre. Robert Lewandowski n’est pas le seul joueur du Barça à avoir été sanctionné lors du match à Osasuna, Gerard Piqué a également été suspendu. Le néo-retraité du FC Barcelone a pris 4 matchs fermes de suspension.