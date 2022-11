Stade de Reims : C'est fait, Will Still devient l'entraîneur de Reims !

Publié par Jules le 16 novembre 2022 à 16:35

Le dossier était en cours au Stade de Reims, c'est désormais bouclé, Will Still reste sur le banc rémois jusqu'à la fin de la saison 2022-2023.

Tandis que Will Still affiche de très bons résultats depuis qu'il a repris les rênes du Stade de Reims, le club devait trancher sur son avenir durant cette trêve internationale afin de savoir s'il fallait ou non aller chercher un nouvel entraîneur au plus vite. Selon L'Équipe, les dirigeants du SDR auraient tranché en faveur de l'entraîneur belge qui devrait donc pouvoir rester sur le banc rémois jusqu'à la fin de la saison.

Depuis qu'Oscar Garcia a été remercié par le Stade de Reims, Will Still est parvenu à reprendre l'équipe et à faire performer des joueurs qui étaient en plein doute jusque-là. Invaincu durant ses cinq premiers matchs sur le banc du SDR (2 victoires, 3 matchs nuls), c'est assez logiquement que la direction du club champenois a tenu à maintenir sa confiance envers le tout jeune coach, en le conservant en tant qu'entraîneur.

Stade de Reims : Les Rémois devront passer à la caisse pour Will Still

La décision de maintenir Will Still sur le banc est lourde de sens pour le Stade de Reims. En effet, étant donné que le Belge ne dispose pas des diplômes nécessaires pour coacher une équipe de Ligue 1, le SDR devra s'acquitter d'une belle amende. Celle-ci sera de 25 000 € par match, soit 575 000 € sur l'ensemble de la saison. Une somme qui n'est pas anodine mais qui pourrait s'avérer rentable si le technicien parvient à maintenir le club.

Plusieurs noms avaient été évoqués pour remplacer l'entraîneur belge en cas de départ. On se souvient notamment de Stéphane Dumont, qui avait souvent été associé au Stade de Reims dans les médias depuis le départ d'Oscar Garcia. Au final, les bons résultats de Will Still et le soutien de ses joueurs, notamment celui de Yunis Abdelhamid auront fait la différence en faveur du Belge.