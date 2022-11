PSG Mercato : Campos définitivement fixé pour une flèche offensive

Publié par JEAN-LUC D le 17 novembre 2022 à 05:07

Alors que la MNM pourrait être recomposée l’été prochain, Luis Campos viserait une star de Serie A au PSG. Son entourage a fait le point sur sa situation.

Sous contrat jusqu’au 30 juin 2024, Rafael Leao fait partie des attaquants les plus demandés sur le marché des transferts en Europe. Alors que Lionel Messi, Neymar ou Kylian Mbappé pourrait quitter le Paris Saint-Germain à l’issue de la saison, Luis Campos serait à la recherche de nouveaux joueurs pour recomposer le secteur offensif des Rouge et Bleu.

Dans cette optique, Campos aimerait recruter l’ancien avant-centre de Lille OSC lors du marché de l’été 2023. Mais l’affaire ne s’annonce pas de tout repos puisque d’autres grands clubs du vieux continent seraient également sur les rangs pour tenter de s’offrir les services de l’international portugais de 23 ans. Mais le principal concerné semble avoir les idées claires concernant la suite de sa carrière.

PSG Mercato : Rafael Leao a déjà fait son choix

Avec 7 buts et 9 passes décisives en 20 matches toutes compétitions confondues cette saison, Rafael Leao continue de briller sous les couleurs de l’AC Milan. Des performances qui attirent les plus grands d’Europe, notamment le Real Madrid, le Paris Saint-Germain, Chelsea et le FC Barcelone. Mais les propos de son père, l’ancien prodige du Sporting Portugal n’a d’yeux que pour les Rossoneri avec qui il devrait d’ailleurs paraphé un nouveau bail prochainement.

« Rafael a un contrat qui se termine en 2024, nous sommes en pourparlers pour un nouveau contrat avec le Milan AC. Jusqu’à cette date, nous nous occupons de tout cela. Sans Chelsea, sans le Real Madrid, sans le Barça, nous faisons face à tout cela. Rafael aime être en Italie », a déclaré le père de l’ancien protégé de Christophe Galtier au micro de Record.

Le PSG sait donc à quoi s’attendre dans ce dossier.