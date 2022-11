Stade Rennais Mercato : Un important départ se profile au SRFC !

Publié par Enzo Vidy le 17 novembre 2022 à 12:38

Libre en juin prochain, un taulier du Stade Rennais pourrait quitter le club gratuitement si aucun accord n'est trouvé pour une prolongation avec le SRFC.

Arrivé au SRFC le 14 juin 2017 en provenance du Stade de Reims, Hamari Traoré est devenu un élément indispensable de l'effectif Rouge et Noir. Désormais capitaine du Stade Rennais, le latéral droit originaire du Mali compte aujourd'hui 220 matchs avec Rennes pour un total de 5 buts inscrits. Ayant prolongé le 7 septembre 2020 un nouveau contrat avec le Stade Rennais jusqu'en 2023, Hamari Traoré sera libre en juin prochain, et aura la possibilité d'entamer des négociations avec d'autres clubs dès le 1er janvier pour un transfert gratuit l'été prochain.

À l'heure actuelle, le Stade Rennais n'a toujours pas entamé de discussion avec son capitaine pour une éventuelle prolongation. Une information confirmée par le numéro 27 lui-même en zone mixte après la victoire à domicile face à Toulouse. « Avec le club on n’a jamais parlé de quoi que ce soit. Aujourd’hui, je n’ai pas parlé avec mes dirigeants d’une prolongation. On verra bien vers la fin de saison. Comme vous l’avez dit, en janvier je peux signer où je veux. » Mais les dirigeants bretons devraient logiquement se pencher sur le sujet pendant la trêve liée à la Coupe du Monde 2022. « On va en discuter avec lui aussi. On a fait un point avec lui, il est focus aujourd’hui sur le championnat. On va voir comment ça va évoluer. Ça va dépendre de pas mal de paramètres », avait confirmé en zone mixte quelques minutes plus tard, Olivier Cloarec, président exécutif et directeur général.

Stade Rennais Mercato : Les arrivées de Gouiri et Xeka font du bien au SRFC

Il y avait de légers doutes sur le niveau d'Amine Gouiri lors de son arrivée au Stade Rennais. Ils ont rapidement été levés. Auteur de 8 buts et 3 passes décisives toutes compétitions confondues, l'ancien attaquant niçois s'est imposé comme un titulaire indiscutable dans l'équipe de Bruno Genesio. Son association avec Martin Terrier sur le front de l'attaque rennaise fait des ravages dans les défenses adverses. En ce qui concerne Xeka, il est arrivé le 21 septembre dernier en tant que joker médical pour pallier à la grave blessure de Baptiste Santamaria.

L'ancien du LOSC a signé un contrat de deux ans avec le SRFC et s'est rapidement adapté dans le milieu de terrain rennais. Malgré sa non-qualification pour les rencontres de Ligue Europa, Xeka brille en Ligue 1 et est devenu la plaque tournante dans l'entrejeu breton. Sa première titularisation a eu lieu lors du derby face au FC Nantes remporté 3-0 par les Rouge et Noir, où Xeka avait réalisé une très bonne première ce jour-là au Roazhon Park.