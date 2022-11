LOSC Mercato : Une bonne pioche de Lille facilitée par Montpellier

Publié par ALEXIS le 17 novembre 2022 à 16:20

Rémy Cabella aurait pu rempiler au Montpellier HSC, mais a rejoint le LOSC cet été. Laurent Nicollin explique comment cela a été possible.

Revenu en France à la suite du conflit entre la Russie et l'Ukraine, Rémy Cabella s’est engagé avec le Montpellier HSC, son club formateur, en avril 2022. Il avait signé un contrat de deux mois jusqu’à la fin de la saison, mais il était favorable à un nouveau contrat au MHSC. Le milieu offensif de 32 ans a finalement quitté la Paillade au profit du LOSC cet été. Il s’est engagé librement avec le club nordiste le 10 juillet. Au grand bonheur de président Olivier Létang et de Paulo Fonseca.

Rémy Cabella satisfait les attentes du dirigeant et du technicien portugais de Lille, qui ne laissent pas passer une occasion de l’encenser. En 9 matchs disputés en Ligue 1, il a inscrit 3 buts, dont un doublé contre l’AS Monaco (4-3) et délivré 5 passes décisives. Pourtant, le Tricolore (4 sélections) aurait pu prolonger son bail au MHSC, avec lequel il avait un accord financier.

LOSC Mercato : Laurent Nicollin a laissé filer Rémy Cabella à Lille

Selon les explications de Laurent Nicollin, c’est bien lui qui a finalement laissé partir Rémy Cabella au LOSC, car il ne pouvait plus honorer ses engagements après leur entente. « Le jour de la réception pour les 10 ans du titre (de champion de France), avant le match contre le PSG, Rémy me dit qu’il a bien réfléchi et qu’il veut rester à Montpellier. On se met d’accord financièrement, mais je lui affirme que si nous ne vendons personne, ça sera compliqué de le prolonger […]. À un moment donné, je n’ai vendu personne, donc je ne pouvais pas le prendre avec un salaire qui est conséquent pour moi. Le timing n’était pas le bon », a justifié le président du Montpellier HSC.

Laurent Nicollin a donc fait une passe au LOSC, indirectement ! Rémy Cabella a signé un contrat d’un an avec les Dogues, jusqu’au 30 juin 2023, avec une option d’une saison supplémentaire.