SRFC : Privé du Mondial, un buteur reçoit une bonne nouvelle

Publié par Ange A. le 18 novembre 2022 à 08:36

Non convoqué par Didier Deschamps pour le Mondial, un attaquant du SRFC pourra se consoler avec une récompense de prestige.

Le Stade Rennais vient de réaliser une impressionnante première partie de saison. Vainqueur de Toulouse lors de la 15e journée, le SRFC est 3e à la trêve et reste engagé en Coupe d’Europe. Le club breton reste également sur une série de 17 matchs sans défaite. Seulement, un seul Rennais a été convoqué par Didier Deschamps pour la Coupe du monde. Il s’agit du doyen Steve Mandanda (37 ans). Le portier de Rennes fait partie des 26 sélectionnés pour le Mondial au Qatar. La compétition débute ce dimanche.

Meilleur buteur des Rouge et noir cette saison, Martin Terrier espérait enfin taper dans l’œil du sélectionneur national. Il suivra de nouveau les performances de l’équipe de France depuis son canapé. Pas convoqué pour le Mondial, il a été adoubé aux Trophées UNFP.

SRFC : Terrier récompensé devant Lionel Messi avant le Mondial

Jeudi, Martin Terrier a été désigné Meilleur joueur du championnat pour le mois d’octobre. L’attaquant du Stade Rennais a inscrit cinq buts et délivré deux passes décisives en six matchs durant cette période. Un lot de consolation pour le buteur du SRFC qui devance son compère d’attaque Amine Gouiri et le Parisien Lionel Messi. Il faut dire que l’ancien Lyonnais n’est pas étranger à la bonne passe actuelle du club breton. L’attaquant de 25 ans comptabilise 11 réalisations et 4 offrandes cette saison.

Reste maintenant à savoir s’il pourra continuer à aligner les performances avec Rennes malgré sa non-sélection chez les Bleus. Les Rouge et noir vont reprendre la compétition le 28 décembre avec un déplacement sur la pelouse du Stade de Reims. Ils joueront ensuite gros au printemps avec une double confrontation contre le Shakhtar Donetsk en barrages de la Ligue Europa.