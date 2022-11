Man United Mercato : Cristiano Ronaldo brise le silence sur son avenir

Publié par Thomas G. le 18 novembre 2022 à 10:36

Insatisfait de sa situation à Man United, Cristiano Ronaldo a profité de la trêve pour la Coupe du Monde pour évoquer son futur.

La fin de l’histoire entre Cristiano Ronaldo et Man United semble inéluctable après les récentes déclarations du buteur portugais. Dans une interview accordée au journaliste anglais Piers Morgan, le quintuple Ballon d'Or est revenu sur sa situation à Man United. L’attaquant portugais n’a pas hésité à critiquer ouvertement les dirigeants des Red Devils. Cristiano Ronaldo devrait donc quitter Manchester après la Coupe du Monde pour découvrir un nouveau challenge à 37 ans.

L’ancien attaquant du Real Madrid a également profité de cette interview pour évoquer l’offre de 350 millions d'euros sur deux ans en provenance d’Arabie saoudite. Cristiano Ronaldo a déclaré : « C'est vrai, j'ai dit non. Mais la presse continue de dire des mensonges, que personne ne veut de moi, ce qui est complètement faux. Mais ils continuent de répéter que personne ne veut de Cristiano. Il y avait des clubs qui voulaient me faire signer et je ne suis pas parti parce que je me sentais bien à Man Utd. La presse dit qu’on ne me propose rien, ceci et cela, et beaucoup de présidents et de directeurs en parlent, c'est un mensonge complet, ils mentent. » Malgré son âge et son conflit avec Man United, Cristiano Ronaldo garde la cote sur le marché des transferts. Reste à savoir dans quel club la légende portugaise se relancera.

Man United Mercato : Cristiano Ronaldo pourrait avoir l’embarras du choix

Selon les informations de Sky Sports, les dirigeants de Manchester United réfléchiraient à rompre le contrat de Cristiano Ronaldo. Erik ten Hag ne souhaite plus voir CR7 porter les couleurs de Man United et le buteur portugais pourrait donc être libre cet hiver. Après sa probable fin d’aventure avec les Red Devils, Cristiano Ronaldo devrait avoir l’embarras du choix pour son prochain club. L’international portugais qui va disputer sa 5e Coupe du Monde pourrait signer à Chelsea, au Bayern Munich, au Sporting Portugal ou encore à Naples.