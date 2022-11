Vente OM : Le prix du rachat de Marseille est enfin connu, les détails !

Publié par Timothée Jean le 18 novembre 2022 à 11:39

À quelques jours du Mondial au Qatar, l’hypothèse d’une vente de l’ OM prend de l’épaisseur. Frank McCourt pourrait céder le club à une condition.

L'ère Frank McCourt va-t-elle prendre fin à l’Olympique de Marseille ? À la tête de l’ OM depuis 2016, le milliardaire américain n’a pas hésité à sortir le chéquier pour renforcer l’équipe marseillaise. Cet été, de grands noms, tels que Alexis Sanchez, Jonathan Clauss ou encore Éric Bailly, sont venus renforcer l’effectif d’Igor Tudor. Une stratégie visiblement insuffisante pour permettre à l’Olympique de Marseille de s’illustrer sur la scène européenne. Le club phocéen a subi une grosse désillusion en Ligue des Champions cette saison et est éliminé de toutes compétitions européennes. Des échecs récurrents qui commencent à agacer en interne.

Vente OM : Frank McCourt prêt à céder son club à une condition

Après avoir dépensé une fortune depuis son arrivée à l' OM, Frank McCourt n'a désormais plus envie d'investir massivement dans le club. L’ancien patron de la franchise américaine de baseball des Los Angeles Dodgers reste cependant très attaché à l’Olympique de Marseille. Et face aux rumeurs incessantes concernant une potentielle vente de l’ OM, le milliardaire américain monte régulièrement au créneau, assurant que son club repris des mains de Margarita Louis-Dreyfus « n’est pas à vendre ». Toutefois, une offre alléchante pourrait bien le faire changer d’avis.

Mohamed Bouhafsi, journaliste pour RTL, explique en effet que l’actuel propriétaire de l’Olympique de Marseille pourrait finalement céder son club à condition de recevoir une offre avoisinant les 450 millions d’euros. « Frank McCourt, s'il a 400 - 450 M€ sur la table, il réfléchira à vendre, mais pour l'instant, il n'y a personne qui pourrait ce prix », a-t-il indiqué sur les réseaux sociaux. Une éventuelle vente de l’ OM n’est donc pas à exclure. Reste désormais à savoir quel potentiel investisseur sera prêt à s’aligner sur ce montant colossal. Pour l’heure, la piste menant à l’Arabie Saoudite a rapidement été écartée.

Régulièrement associé à une Vente OM, le prince saoudien Al-Walid ben Talal, via ses conseillers, a récemment expliqué qu’il n’avait aucunement l’intention de racheter un club de football en France. La piste d’une vente de Frank McCourt à un dignitaire saoudien est donc « infondée ». Néanmoins, un autre potentiel acquéreur est évoqué ces derniers jours. Il est question de Rodolphe Saadé, actuel patron de la société CMA CGM. Cette compagnie maritime sera le nouveau sponsor maillot de l’ OM la saison prochaine.

Ce nouveau partenariat signé entre les deux parties renforce ainsi un peu plus l’hypothèse d’une vente du club à court ou moyen terme, comme l’a dernièrement évoqué Daniel Riolo. Même si cette option est niée dans les hautes sphères marseillaises, le journaliste pour RMC Sport assure qu’il faudra creuser sur cette piste, car ce nouveau partenariat entre l’ OM et la compagnie maritime pourrait aller plus loin.