Barça Mercato : Barcelone s'intéresse à une star de Premier League

Publié par Thomas G. le 18 novembre 2022 à 22:09

Leader du championnat en Liga grâce à une série de victoires, le Barça aurait jeté son dévolu sur un international belge pour remplacer Sergio Busquets.

Le Barça continue sa prospection pour remplacer Sergio Busquets après son départ en fin de saison. Les Blaugranas veulent éviter une nouvelle désillusion comme celle vécue suite au départ de Lionel Messi, où le Barça n’avait pas pu recruter son successeur. Depuis plusieurs mois, la cellule de recrutement du FC Barcelone s’active pour dénicher la perle rare. Les Blaugranas ont notamment pisté Martin Zubimendi et Ruben Neves pour remplacer Sergio Busquets. Mais le FC Barcelone pourrait également envisager une troisième option au milieu de terrain.

Selon les informations de Sport, le Barça suit avec attention l’international belge Youri Tielemans. Le capitaine de Leicester est l’un des joueurs les plus convoités sur le marché des transferts. Son contrat avec les Foxes arrive à son terme dans six mois et plusieurs clubs se sont manifestés. Arsenal, le Real Madrid et le Barça sont les clubs les mieux positionnés pour accueillir l’ancien milieu de l’AS Monaco.

Les dirigeants de Leicester n’ont pas dit leur dernier mot, puisque cette semaine les Foxes ont repris les négociations avec l’entourage de Youri Tielemans. Le club anglais serait prêt à faire une offre XXL au milieu de 25 ans pour le convaincre de prolonger son contrat. Cette saison, Tielemans est l’homme fort de Leicester, l’international belge a marqué plusieurs buts important dans la course au maintien.

Barça Mercato : Le Barça va devoir lutter avec le Real pour Youri Tielemans

Youri Tielemans pourrait faire l’objet d’un duel entre les deux géants du football espagnol. Malgré le désir des dirigeants de Leicester, l’international belge souhaite franchir un cap cet été en rejoignant un gros club. Les Blaugranas souhaiteraient convaincre l’ancien prodige d’Anderlecht en lui promettant une place de titulaire au coté de Pedri et Frenkie de Jong. Le FC Barcelone pourrait donc réaliser un superbe coup en recrutant libre Youri Tielemans.