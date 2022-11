OM Mercato : Longoria est passé à l’action pour une vedette de Ligue 1

Publié par JEAN-LUC D le 19 novembre 2022 à 20:06

Avec la blessure d’Amine Harit, l’ OM va devoir recruter cet hiver. Pablo Longoria aurait ainsi lancé les grandes manoeuvres pour une vedette de Ligue 1.

Présent en conférence de presse, Pablo Longoria a récemment annoncé la couleur pour le marché des transferts de janvier qui s’annonce. « Tout d’abord, mes pensées vont à Amine. Il va mieux moralement. C’est un coup dur pour le club, il représente beaucoup pour le vestiaire. C’est quelqu’un qu’on apprécie, pour son niveau sur le terrain et en dehors.

Si on vend Gerson et qu’on perd Harit, et la tendance est qu’il rate toute la saison, oui ce sera une priorité pour nous de prendre un joueur offensif cet hiver », a déclaré le président de l’Olympique de Marseille. Et aux dernières nouvelles, Longoria se serait déjà mis au travail pour renforcer l’effectif de son entraîneur Igor Tudor durant l’hiver.

OM Mercato : Pablo Longoria s’active pour Ludovic Blas !

En effet, à en croire les renseignements recueillis par l’Insider Luciano Saviano, les décideurs de l’ OM se seraient d’ores et déjà rapprochés de leurs homologues du FC Nantes et de l’entourage de Ludovic Blas pour évoquer un transfert en janvier. Sous contrat jusqu’en juin 2024, le milieu de terrain offensif de 24 ans est l’un des cadres de l’équipe d’Antoine Kombouaré.

Auteur de 4 buts et 4 passes décisives en 22 matches toutes compétitions, le joueur de 24 ans n’est pas vraiment sur le marché, mais un chèque de 15 millions d’euros pourrait faire réfléchir sérieusement Waldemar Kita et la direction des Canaris. Conscient de la concurrence de Lille OSC dans ce dossier, le club phocéen serait prêt à faire les efforts nécessaires pour parvenir à boucler cette belle affaire. En cas d’échec, l’OM aurait coché les noms de plusieurs autres cibles en Ligue 1, notamment Nabil Bentaleb, Azzedine Ounahi, Amine Salama et Sofiane Boufal, tous sous contrat à Angers SCO.

Affaire à suivre donc…