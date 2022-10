FC Nantes : Ludovic Blas lance une petite pique à Kombouaré

Publié par Ange A. le 10 octobre 2022 à 06:37

Dans le dur cette saison au FC Nantes, Ludovic Blas n’a guère apprécié la sortie d’Antoine Kombouaré après la défaite contre Fribourg.

FC Nantes : Ludovic Blas n’y arrive toujours pas

Le FC Nantes est 19e de Ligue 1 au terme de la 10e journée du championnat. Dimanche, le FCN a été surclassé par le Stade Rennais au Roazhon Park (3-0). Contre le SRFC, les Canaris ont concédé leur troisième défaite de rang, leur cinquième revers lors de leurs six derniers matchs. Très en vue la saison dernière et même proche d’un départ cet été, Ludovic Blas vit également un exercice difficile. Le meneur de jeu ne compte qu’un but et deux passes décisives en 13 matchs cette saison. En marge de la défaite contre Rennes, le milieu offensif avait d’ailleurs fait son mea culpa, reconnaissant qu’il n’était pas au niveau attendu. « Je ne suis pas bon et il faut travailler encore plus. Je ne vais pas me trouver d’excuses », confiait-il en conférence de presse avant de lancer une pique à Antoine Kombouaré, son entraîneur.

Le petit tacle de Blas sur Kombouaré

Le meneur de jeu du FC Nantes n’a pas apprécié la récente sortie accablante de son coach après la défaite contre Fribourg (2-0) en Ligue Europa. Le technicien kanak n’avait pas en effet manqué d’accabler Pedro Chirivella après ce revers en Coupe d’Europe. L’Espagnol avait été fautif sur l’ouverture du score des Allemands. Une sortie pas du goût de Ludovic Blas. Le milieu nantais estime que son entraîneur ne devrait pas faire endosser une quelconque responsabilité à un joueur. Surtout au moment où le club est en crise.

« Il ne faut pas chercher le petit truc et mettre la responsabilité sur le dos de quelqu’un. Ça n’a pas souri à Pedro [Chirivella] mais il ne faut pas qu’il se mettre ça dans la tête. On est ensemble. »