Real Madrid Mercato : Flash ! Cristiano Ronaldo bientôt de retour ?

Publié par JEAN-LUC D le 20 novembre 2022 à 22:12

En difficulté avec Manchester United, Cristiano Ronaldo pourrait changer d’air cet hiver. La star portugaise pourrait effectuer son retour au Real Madrid.

Sur le point de se faire licencier par Manchester United après son interview incendiaire à l’endroit son entraîneur Erik ten Hag, de sa direction et ses supporters du club anglais, Cristiano Ronaldo serait d’ores et déjà à la recherche d’un nouveau point de chute pour la deuxième partie de saison.

Annoncé dans les plans de Chelsea, l’attaquant de 37 ans n’a pas caché qu’il se verrait bien au Paris Saint-Germain pour évoluer aux côtés de Lionel Messi, Neymar Jr et Kylian Mbappé. De retour à Old Trafford en août 2021 et sous contrat jusqu’en juin prochain, Ronaldo se verrait également faire une dernière pige au Real Madrid avant de raccrocher les crampons.

Cristiano Ronaldo a proposé ses services au Real Madrid

En effet, selon le quotidien Sport révèle que Cristiano Ronaldo souhaiterait revenir au Real Madrid pour une courte durée de six mois. Dans cette optique, Jorge Mendes, l’agent de l’international portugais se serait déjà rapproché de la direction madrilène suite à la blessure de Karim Benzema, forfait pour la Coupe du Monde au Qatar.

En quête d’un éventuel élément offensif capable de pallier l’absence de l’international français, le Champion d’Espagne en titre pourrait donc accueillir le meilleur buteur de son histoire. Toutefois, le journal catalan indique que Florentino Pérez, le président des Merengues, ne serait pas particulièrement chaud à l’idée de revoir Ronaldo à la Casa Blanca.

Affaire à suivre donc…