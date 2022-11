ASSE Mercato : Une figure emblématique de retour à Saint-Etienne ?

Publié par ALEXIS le 21 novembre 2022 à 11:22

Ancienne gloire de l’ ASSE, Jérémie Janot a livré sa réponse sur un probable retour dans son club formateur et club de coeur.

Dix ans après son départ de l’ ASSE, Jérémie Janot est aujourd’hui entraîneur des gardiens. Il est diplômé du certificat d'entraîneur gardien de but professionnel (CEGB Pro), délivré par la Fédération française de football (FFF), depuis juin 2021. Dès sa reconversion, il avait même dirigé les gardiens de but du centre de formation de l’AS Saint-Etienne entre juillet 2016 et juin 2017.

L’emblématique portier des Verts (1996-2012) connaît donc bien l’actuel jeune portier des Verts, Étienne Green (22 ans), formé à l'Académie stéphanoise. Invité sur le Space Twitter La Greenitude afin de donner son avis sur le travail des encadreurs à l’ ASSE, Jérémie Janot l’a bien noté. « Le centre de Sainté est classé troisième centre de France. Il marche malgré la crise. On peut être fier. Il faut féliciter les éducateurs, les jeunes. »

ASSE Mercato : Jérémie Janot intéressé par un retour à Saint-Etienne

Le technicien de 45 ans a également répondu à la question sur son probable retour dans le Forez, en tant qu'entraîneur des gardiens de but de l’équipe professionnelle, actuelle 20e de Ligue 2 en 15 journées. « Mon retour ? Ce n'est pas moi qui décide, a-t-il répondu dans un premier temps, avant de montrer son intérêt et de s’en expliquer : Je n’ai jamais essayé de me placer ou d’interpeller les dirigeants. […] Si tu viens me chercher, tu viens me chercher, mais je ne forcerai pas la main ! Je connais le club. Je n’ai pas besoin d’aller au musée de la Mine pour avoir les valeurs vertes. Je n’ai pas besoin d’une lampe de mineur pour comprendre moi. Je l’ai en moi ! Je serai légitime à le faire. »

Toutefois, Jérémie Janot ne veut pas se mettre à dos les encadreurs en place à l' ASSE. « Je ne le ferai pas. Il y a des gens en place et je ne mettrai jamais en difficulté mon club de cœur. »