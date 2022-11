OM Mercato : Une rencontre au sommet à Doha pour Marcus Thuram

Publié par Timothée Jean le 21 novembre 2022 à 18:07

Cible de l’ OM, Marcus Thuram se rapproche d’un départ du Borussia M’Gladbach. L’un de ses courtisans est déjà à Doha en vue de boucler sa signature.

Marcus Thuram évolue depuis trois saisons sous le maillot du Borussia M’Gladbach. Très efficace en attaque avec 10 buts et 3 passes décisives en 15 rencontres de Bundesliga cette saison, l’international tricolore a été appelé en renfort en Equipe de France pour disputer la Coupe du Monde au Qatar. S'il reste concentré sur son aventure avec les Bleus lors de ce Mondial, le jeune buteur de 25 ans voit son bail avec le club allemand se terminer en juin prochain. Malgré plusieurs propositions formulées, aucun accord n'a été trouvé jusqu'à maintenant pour la prolongation de son contrat avec le Borussia M’Gladbach. À moins d’un effort économique considérable, il sera très difficile d’obtenir une issue positive entre les deux parties.

OM Mercato : L’Inter Milan va rencontrer le clan Marcus Thuram

Plusieurs clubs en quête d’un nouvel avant-centre se bousculent au portillon pour arracher sa signature. L’Olympique de Marseille est cité parmi ses sérieux prétendants. L’ OM semblait même proche d’attirer Marcus Thuram dans ses filets, mais le joueur aurait finalement recalé les avances du club phocéen. Et pour cause, il n’aurait pas vraiment envie de faire son retour dans le championnat de France. Ce qui laisse une fenêtre de tir aux prétendants avec en tête de liste, l’Inter Milan.

Malgré les convoitises du Bayern Munich, de la Juventus, de Tottenham ou encore d’Arsenal, c’est bien le club lombard, d’après les informations de La Gazzetta dello Sport, qui est particulièrement bien placé dans la course à la signature du mondialiste tricolore. Le média italien ajoute que les dirigeants de l’Inter Milan, Javier Zanetti et Piero Ausilio, actuellement présents à Doha, s’apprêtent à rencontrer l’entourage de Marcus Thuram en vue d’une future collaboration. L’objectif de cette future rencontre est de se renseigner sur les demandes sportives et financières du jeune attaquant.

L’Inter Milan semble donc bien parti pour boucler sa signature, malgré la rude concurrence que connaît le dossier. Autre indice de taille, les Nerazzurri seraient prêts à répondre favorablement aux exigences des dirigeants allemands qui réclameraient environ 10 millions d'euros pour acter le départ de leur jeune joueur. L’ancien Guingampais risque ainsi de changer de club après le Mondial.