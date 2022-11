Stade Rennais : Coupe de France, le SRFC tombe sur du lourd !

Publié par JEAN-LUC D le 22 novembre 2022 à 08:14

La FFF a procédé ce lundi au tirage au sort des 32es de finale de la Coupe de France. Le Stade Rennais (SRFC) connait désormais son adversaire.

Comme attendu, la Fédération Française de Football a procédé ce lundi soir au tirage au sort des 32es de finale de la Coupe de France, qui auront lieu le week-end du 7 et 8 janvier 2023, depuis La Beaujoire, le stade du FC Nantes. Les 64 clubs encore engagés dans l’édition 2022-2023 de la Coupe de France sont donc désormais fixés sur leurs adversaires respectifs. Tenant du titre, le FC Nantes a hérité du Stade Malherbe de Caen ou de l’AF Virois, la confrontation entre les deux équipes ayant été reportées ce week-end. Si l’équipe caennaise se qualifie, les Canaris les recevront.

Par contre, Antoine Kombouaré et ses hommes se déplaceront si c’est le pensionnaire de National3 qui réalise l’exploit. Les grosses formations de Ligue 1 ont plutôt été épargnées par ce tirage au sort. Le FC Lorient se déplace à La Châtaigneraie (R1) alors que l’Olympique de Marseille, l’AS Monaco et l’OGC Nice affronteront respectivement Hyères (N2), Rodez (L2) et Puy Foot (National). Le Stade Rennais a peut-être hérité du tirage le plus compliqué puisque les hommes de Bruno Genesio iront affronter les Girondins de Bordeaux à l’Atlantique-Malmut.

Le RC Lens sera opposé à Linas-Montlhery (N3) alors que l’un des deux chocs de Ligue 1 opposera Lille OSC à l’ES Troyes AC. Le RC Strasbourg recevra Angers SCO. Le Paris Saint-Germain se déplacera à Châteauroux (National) alors que l’Olympique Lyonnais recevra le FC Metz, en Ligue 2.

Le groupe du SRFC pour les 32es de finale de la Coupe de France

Groupe B:

Lannion (N3) – Toulouse (L1)

Avranches (NAT) – Stade Brestois (L1)

FC Nantes (L1) – AF Virois (N3) ou Caen (L2) (inversion si qualification de l'AF Virois)

AS Châtaigneraie (R1) – Lorient (L1)

Stade Pontivyen (R1) – Les Herbiers (N2)

Plabennec (N3)- Vannes OC (N2)

US Granville (N2) – Châmois Niortais (L2)

Girondins de Bordeaux (L2) – Stade Rennais (L1).