OM Mercato : Une signature à 10M€ se confirme pour Marseille !

Publié par Timothée Jean le 22 novembre 2022 à 11:47

Si l’ OM souhaite attirer un nouveau renfort offensif lors du prochain mercato hivernal, les dirigeants phocéens devront mettre la main à la poche.

Lors de sa dernière conférence de presse, le président de l’ OM, Pablo Longoria, donnait la tendance pour le mercato hivernal à venir. Les dirigeants de l'Olympique de Marseille seront très actifs lors de cette fenêtre de transferts afin de faire venir de nouvelles recrues en janvier prochain. Il faut dire que même s'il y a de gros dossiers à gérer, à commencer par le transfert quasiment acté de Gerson à Flamengo, il y a eu de grosses avancées en coulisse pour attirer de nouveaux renforts en attaque.

OM Mercato : Le Borussia M’Gladbach reste inflexible pour Marcus Thuram

Comme l'expliquaient récemment plusieurs médias italiens, les dirigeants de l’Olympique de Marseille ont bien entamé les premières manœuvres pour s’attacher les services de Marcus Thuram. Convoqué en Equipe de France pour disputer la Coupe du Monde au Qatar, l’international tricolore a réalisé une belle première partie de saison avec le Borussia M’Gladbach (13 buts et 4 passes décisives en 17 rencontres disputées). Et si les dirigeants allemands souhaitent prolonger son contrat expirant en juin prochain, le principal concerné ne l’entend pas forcément de cette oreille.

Jusqu’ici, Marcus Thuram refuse de renouveler son contrat avec le club allemand. Si sa situation ne s’améliore pas, il sera libre de négocier avec le club de son choix dès cet hiver. Flairant la bonne affaire, l’ OM s’est rapidement positionné sur le dossier. Et plus les jours passent, plus les Marseillais connaissent le prix à payer pour rapatrier le mondialiste tricolore. Selon les informations confirmées par La Gazzetta dello Sport, les dirigeants du Borussia M’Gladbach exigent une indemnité de transfert évaluée à 10 millions d'euros pour acter le transfert de leur avant-centre.

Alors que Marcus Thuram pourrait s’en aller gratuitement dans six mois, à l’issue de son contrat, les dirigeants allemands maintiennent leur position inchangée. Ils se montrent inflexibles dans les négociations concernant les conditions de son transfert. Le temps est ainsi compté pour les Marseillais, qui devront sortir le chéquier s’ils souhaitent mener à bien cette opération. D’autant plus que le Bayern Munich et l’Inter Milan semblent pour le moment en pole position pour rafler la mise dans ce dossier.