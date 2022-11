France-Australie : Didier Deschamps laisse un cadre des Bleus au repos

Publié par Enzo Vidy le 22 novembre 2022 à 17:20

Ce soir, l'Equipe deFrance fait son entrée face à l'Australie dans cette Coupe du Monde au Qatar. Pour cette rencontre, Didier Deschamps laisse un cadre au repos.

Quatre ans après avoir été cherché sa deuxième étoile en Russie, les Bleus commencent une nouvelle aventure en Coupe du Monde, avec pas mal d'incertitudes à tous les niveaux. Avec les nombreux forfaits qui touchent les Tricolores depuis plusieurs mois, il est difficile de savoir ce que la bande à Didier Deschamps sera capable de nous offrir durant ce Mondial au Qatar. Quoi qu'il en soit, l'attente autour des champions du monde en titre est énorme et les espoirs de voir la France remporter le trophée une deuxième fois de suite sont bien réels. Pour cette première rencontre face à l'Australie ce soir à 20h, le sélectionneur de l'Equipe deFrance devrait se passer des services de Raphaël Varane. En effet, si Didier Deschamps a déclaré hier matin que son défenseur était apte et disponible pour débuter la partie, il ne veut prendre aucun risque avec le joueur de Manchester United.

La charnière centrale Tricolore sera donc, a priori, composée de Dayot Upamecano et d'Ibrahima Konaté. En face, l'Australie est un adversaire que les Bleus connaissent assez bien puisqu'ils les avaient affrontés lors de la Coupe du Monde 2018, là encore pour leur premier match. Malgré un adversaire largement à la portée de l'Equipe de France, il faudra quand même se méfier, car les Australiens mettront de l'impact et de l'intensité dans les duels afin de jouer un très vilain tour aux Bleus dans ce premier match de poule.

Où regarder France-Australie en streaming ?

Programmé à 20h heure française, le premier match de l'Equipe deFrance face à l'Australie sera facilement accessible à tous. En effet, vous aurez la possibilité de retrouver le duo Grégoire Margotton-Bixente Lizararu à partir de 19h50 en direct sur TF1 pour vous faire vivre cette rencontre. Ayant la totalité des droits TV sur cette Coupe du Monde 2022, le match sera également retransmis en direct sur les antennes de BeIn Sports. Cette rencontre se déroulera au Stade Al-Janoub et sera arbitré par Victor Gomes, arbitre sud-africain, qui avait notamment arbitré la finale de la CAN 2022 entre le Sénégal de Sadio Mané et l'Egypte de Mohamed Salah.